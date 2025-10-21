Joinville x Vélez Camaquã: onde assistir à partida pelas oitavas da Liga Nacional de Futsal

Equipe da Região Sul do Estado disputa a principal competição do futsal brasileiro pela primeira vez. Ricardo Weschenfelder / Vélez Camaquã/Divulgação

O Vélez Camaquã terá o principal jogo da temporada nesta quinta-feira (23), às 20h. No Centreventos Cau Hansen, em Joinville, o Alviazul enfrentará os donos da casa pelo segundo jogo das oitavas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF).

Após ser derrotado na ida por 3 a 2, os gaúchos terão de vencer no tempo normal para forçar a prorrogação. No tempo extra, terão de vencer novamente, já que o Joinville tem a vantagem do empate por ter feito uma melhor campanha na primeira fase.

Como chega o Vélez Camaquã

Apesar da derrota na primeira partida, o time vive bom momento na temporada. A classificação para os playoffs da LNF garantiu o principal objetivo do ano ao elenco treinado por Gustavo Pellisoli. Da mesma forma, a equipe segue viva em busca do acesso ao Gauchão Série A e enfrentará o Soberano, de Sarandi, nas quartas de final.

O último jogo pela Liga Nacional foi a derrota por 3 a 2 para o Joinville. Já na segunda divisão estadual, venceu o Fontoura Xavier por 5 a 2 e por 4 a 0 pelas oitavas de final.

Onde assistir