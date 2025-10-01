Jogador abandona oitavas da Liga Nacional de Futsal para atuar no time de Ludmilla na Kings League

Ronaldinho estava no Santo André desde o começo do ano. Gabriel Prates / Santo André/Divulgação

Prevista para começar na segunda quinzena de outubro, a segunda temporada da Kings League já desfalca uma equipe da Liga Nacional de Futsal (LNF). Ronaldinho, que defendia o Santo André-SP, deixou a equipe após o término da primeira fase para se juntar ao Real Elite, clube que disputa a competição que mescla o futebol sete com dinâmicas interativas.

O time conta com três presidentes: a cantora Ludmilla, o humorista Whindersson Nunes e o influenciador Lucas Freestyle. Nesta temporada, a equipe firmou uma parceria com o Magnus, que assume a gestão esportiva do projeto. A associação com o clube multicampeão das quadras pode ter facilitado à aproximação com o atleta.

O jogador de 32 anos abandonou o clube paulista e foi anunciado pela equipe da Kings League nesta semana, se juntando a outros 11 atletas que já estão confirmados no Real Elite. Na última temporada, a primeira edição do torneio no Brasil, o clube terminou com a oitava colocação entre 10 equipes e não avançou à segunda fase.

Apesar do anúncio, a rescisão de Ronaldinho ainda não foi 100% resolvida com o Santo André. Segundo o clube, a situação está com o jurídico da equipe. Ainda, um pronunciamento deve ser feito nos próximos dias sobre a saída do jogador.

Quanto a equipe de futsal, ela terminou a primeira fase da LNF na 14ª colocação e enfrentará o Magnus, terceiro colocado, nas oitavas de final. Nesta temporada, Ronaldinho marcou dois gols em 17 partidas disputadas.