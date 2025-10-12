Ijuí Futsal e Cerro Largo farão a final da Série Prata

Festa em Cerro Largo veio após a prorrogação. Genaro Caetano / Divulgação Cerro Largo Futsal

Duas cidades próximas vão fazer as finais do Estadual de Futsal da Série Prata em 2025. Cerro Largo, nas Missões, e Ijuí, no Noroeste, que ficam distantes pouco mais de 100 quilômetros uma da outra, vão sediar as duas partidas que decidirão o campeão da segunda divisão na Federação Gaúcha de Futsal (FGFS).

Neste sábado (11), as duas equipes conquistaram as vagas na decisão. O Ijuí Futsal fez o mais fácil: venceu o Campo Bom, fora de casa, por 4 a 2. Na ida, a equipe já havia vencido por 4 a 1. Em Cerro Largo, o duelo só foi definido na prorrogação.

Por ter perdido na ida, em Passo Fundo, por 4 a 1, o Cerro Largo precisava de uma vitória no tempo normal. E conseguiu com folga.

Atuando com um time sub-20, a equipe visitante não ofereceu resistência e o Cerro goleou por 9 a 1, gols de Isaac (duas vezes), Giorgi (duas vezes), Silvinho (duas vezes), Thauan, Nicolas e Deivid. E na prorrogação, nova vitória, desta vez por 2 a 1 com gols de Rafinha e Silvinho.