Horizontina x Santa Rosa: tudo sobre o jogo pelas oitavas do Gauchão de Futsal

Horizontina x Santa Rosa: tudo sobre o jogo das oitavas de final. Arte GZH

Horizontina e Santa Rosa se enfrentam neste sábado (18), às 16h, no Ginásio Edio Stoll, em Horizontina. O duelo é válido pelo jogo de ida das oitavas de final do Gauchão de Futsal.

A partida terá transmissão ao vivo, com imagens, no site de Zero Hora e no YouTube de GZH.

Abaixo, fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.

Onde assistir a Horizontina x Santa Rosa

GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero Hora.

Como chegam

Horizontina

Equipe tradicional do futsal gaúcho, o Horizontina terminou na 13ª colocação na primeira fase após somar seis vitórias, seis empates e seis derrotas. O time chega com a terceira pior defesa, mas aposta no artilheiro Natan, que tem nove gols, e no experiente Juninho, atual vice-campeão gaúcho, para surpreender o Santa Rosa. O técnico da equipe é Beto Puhl.

Santa Rosa

Quarto lugar na primeira fase, o time teve um dos melhores desempenhos e chega com a segunda melhor defesa antes das oitavas de final. Até aqui, foram 10 vitórias, três empates e cinco derrotas. O artilheiro do Santa Rosa é o pivô Erickson Pato, que marcou oito gols. Já o treinador da equipe é Keké Szabo.

Acompanhe ao vivo a partida