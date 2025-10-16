GZH transmitirá fase decisiva do Gauchão de Futsal 2025; veja como acompanhar

Guarany de Espumoso é o atual campeão e está nas oitavas de final desta edição. Duda Fortes / Agencia RBS

A bola começa a rolar pelo mata-mata do Gauchão de Futsal nesta semana. A partir desta sexta-feira (17) terão início os jogos de ida das oitavas de final da competição. A primeira partida será disputada por Entre-Ijuís e AMF, às 19h, em Entre-Ijuís (veja o calendário completo abaixo).

As transmissões, que ocorrem pelo terceiro ano no YouTube de GZH, fazem parte de uma parceria com a Liga Gaúcha de Futsal. Também será possível acompanhar ao vídeo diretamente no site de Zero Hora e no aplicativo de GZH.

Todos os jogos do mata-mata, incluindo as duas partidas da decisão, terão a transmissão ao vivo em imagens no YouTube de GZH.

Zero Hora já acompanha o Gauchão de Futsal, com matérias no site, boletins na Rádio Gaúcha e conteúdos nas redes sociais de Esportes GZH. Agora, a equipe de comunicadores também fará a cobertura ao vivo das partidas, com narração e comentários, como já ocorreu nos dois últimos anos.

Confrontos das oitavas de final

Jogos de ida

Sexta-feira (17)

19h — Entre-Ijuís x AMF

21h — Cerro Largo x Passo Fundo

Sábado (18)

Domingo (19)

16h — Sercca x Uruguaianense

Segunda-feira (20)

20h — Guarany de Espumoso x AGE Guaporé

Terça-feira (21)

19h — ACBF x Lagoa Futsal

Jogos de volta

Terça-feira (21)

21h — Atlântico x Guarani-FW

Quinta-feira (23)

20h — AMF x Entre-Ijuís

Sexta-feira (24)

19h — AGE Guaporé x Guarany de Espumoso

21h — AAGF x Filtradores

Sábado (25)

20h — Uruguaianense x Sercca

Segunda-feira (27)

20h — Santa Rosa x Horizontina

Terça-feira (28)