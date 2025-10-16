GZH transmitirá fase decisiva do Gauchão de Futsal 2025; veja como acompanhar

A bola começa a rolar pelo mata-mata do Gauchão de Futsal nesta semana. A partir desta sexta-feira (17) terão início os jogos de ida das oitavas de final da competição. A primeira partida será disputada por Entre-Ijuís e AMF, às 19h, em Entre-Ijuís (veja o calendário completo abaixo).
As transmissões, que ocorrem pelo terceiro ano no YouTube de GZH, fazem parte de uma parceria com a Liga Gaúcha de Futsal. Também será possível acompanhar ao vídeo diretamente no site de Zero Hora e no aplicativo de GZH.
Todos os jogos do mata-mata, incluindo as duas partidas da decisão, terão a transmissão ao vivo em imagens no YouTube de GZH.
Zero Hora já acompanha o Gauchão de Futsal, com matérias no site, boletins na Rádio Gaúcha e conteúdos nas redes sociais de Esportes GZH. Agora, a equipe de comunicadores também fará a cobertura ao vivo das partidas, com narração e comentários, como já ocorreu nos dois últimos anos.
Confrontos das oitavas de final
Jogos de ida
Sexta-feira (17)
- 19h — Entre-Ijuís x AMF
- 21h — Cerro Largo x Passo Fundo
Sábado (18)
- 16h — Horizontina x Santa Rosa
- 18h — Guarani-FW x Atlântico
- 20h — Filtradores x AAGF
Domingo (19)
- 16h — Sercca x Uruguaianense
Segunda-feira (20)
- 20h — Guarany de Espumoso x AGE Guaporé
Terça-feira (21)
- 19h — ACBF x Lagoa Futsal
Jogos de volta
Terça-feira (21)
- 21h — Atlântico x Guarani-FW
Quinta-feira (23)
- 20h — AMF x Entre-Ijuís
Sexta-feira (24)
- 19h — AGE Guaporé x Guarany de Espumoso
- 21h — AAGF x Filtradores
Sábado (25)
- 20h — Uruguaianense x Sercca
Segunda-feira (27)
- 20h — Santa Rosa x Horizontina
Terça-feira (28)
- 19h — Lagoa Futsal x ACBF
- 21h — Passo Fundo x Cerro Largo