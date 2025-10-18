Guia completo das oitavas do Gauchão de Futsal

ACBF vai pegar o Lagoa EC nas oitavas. Lucka Cyríaco / ACBF,Divulgação

Depois de quatro meses de uma fase classificatória onde os 19 clubes se enfrentaram em turno único, o Gauchão de Futsal iniciou na última nesta sexta-feira (17) as oitavas de final do torneio, também conhecido como bom e velho mata-mata.

A partir de agora, serão 28 jogos eliminatórios até o mês de dezembro para conhecermos o campeão gaúcho de futsal em 2025 - o campeonato mais importante do Brasil na categoria.

Na abertura das oitavas, às 19h de sexta, Entre-Ijuís, jogando em casa, venceu a AMF, de Marau, por 1 a 0. Já às 21h, em Cerro Largo, o time da casa foi goleado por 4 a 1 pelo Passo Fundo Futsal.

Confira a seguir o Guia completo dos confrontos das oitavas de final do torneio organizado pela Liga Gaúcha de Futsal.

Passo Fundo x Cerro Largo (1º x 16º)

Ida - 17/10, às 21h, no Ginásio Roque Reinaldo Nedel, em Cerro Largo: Cerro Largo 1x4 Passo Fundo;

17/10, às 21h, no Ginásio Roque Reinaldo Nedel, em Cerro Largo: Volta - 28/10, às 21h, na Arena Clube Comercial, em Passo Fundo;

Últimos confrontos entre eles

26/3 - Supertaça Farroupilha

PFF 2x0 em Passo Fundo;

Gols: Gui Canhoto e Cardelli;

9/8 - Fase classificatória do Gauchão

2x2 em Passo Fundo;

Gols: Bruno e Pedrinho para o PFF e Rafinha e Isaac para o Cerro.

Passo Fundo Futsal

Cidade: Passo Fundo

Ginásio: Arena Clube Comercial

Fundação: 2014 (11 anos)

Técnico: Vandré da Costa

Passo Fundo Futsal. Rui Santos / Divulgação

Campanha no Gauchão 2025: primeiro colocado, com 44 pontos em 18 jogos; 14 vitórias, dois empates e duas derrotas; 55 gols feitos e 23 sofridos.

Como mandante: oito vitórias e um empate.

Como visitante: seis vitórias, um empate e duas derrotas.

Goleadores: Marcelinho (8), Cardelli e Bruno (7), Arthur, Viana, Pedrinho e Basso (5), Léozinho (4), Edi, Elissandro e Gui Canhoto (2), Davi, Queixo e São Pedro (1).

Histórico da equipe no Gauchão (desde 2019)

2020 - vice-campeão

2019, 2021 e 2023 - semifinalista

2022 e 2024 - quartas de final

​Temporada 2025

Está na disputa do Brasileirão de Futsal . Nos dias 21 e 25/10, enfrentará o Paraná Clube, pelas quartas de final. O primeiro jogo será em Curitiba e o decisivo em Passo Fundo;

. Nos dias 21 e 25/10, enfrentará o Paraná Clube, pelas quartas de final. O primeiro jogo será em Curitiba e o decisivo em Passo Fundo; Foi semifinalista da Série Prata , da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS). Vai disputar também a Série Ouro em 2026;

, da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS). Vai disputar também a Série Ouro em 2026; Foi vice-campeão da Supertaça Farroupilha, perdendo a final para o Lagoa EC.

Cerro Largo Futsal

Cidade: Cerro Largo

Ginásio: Roque Reinaldo Nedel

Fundação: 2014 (11 anos)

Técnico: Rodrigo Ferretti

Cerro Largo Genaro Caetano / Divulgação Cerro Largo Futsal

Campanha: 16º colocado, com 21 pontos em 18 jogos; cinco vitórias, seis empates e sete derrotas; 48 gols feitos e 56 sofridos.

Como mandante: cinco vitórias, três empates e uma derrota.

Como visitante: três empates e seis derrotas.

Goleadores: Isaac (13), Thauan (12), Giorgi (7), Douglas (4), Rato (3), Rafinha, Silvinho, Jackson e Vitinho (2) e Kayan (1).

Histórico da equipe no Gauchão (desde 2022)

2022 - 3º colocado na Série C

2023 - campeão da Série B

2024 - oitavas de final

Temporada 2025

É finalista da Série Prata , da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS). Vai enfrentar o Ijuí Futsal, nos dias 25/10 e 8/11, sendo o 1º jogo em Cerro Largo e o decisivo e Ijuí. Vai disputar também, a Série Ouro em 2026;

, da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS). Vai enfrentar o Ijuí Futsal, nos dias 25/10 e 8/11, sendo o 1º jogo em Cerro Largo e o decisivo e Ijuí. Vai disputar também, a Série Ouro em 2026; Foi semifinalista da Taça Farroupilha - Região Noroeste - eliminado por Entre-Ijuís;

- Região Noroeste - eliminado por Entre-Ijuís; Foi semifinalista da Supertaça Farroupilha , perdendo para o Lagoa EC;

, perdendo para o Lagoa EC; Ficou em 3º lugar na Copa RS.

Uruguaianense x Sercca (2º x 15º)

Ida - 19/10, às 16h, no Ginásio Maurílio Rodrigues da Silva, em Casca;

19/10, às 16h, no Ginásio Maurílio Rodrigues da Silva, em Casca; Volta - 25/10, às 20h, no Ginásio Gilberto Oscar Schmidt, em Uruguaiana.

Último confronto entre eles

20/9 - Fase classificatória do Gauchão

Uruguaianense 6x3, em Uruguaiana;

Gols: Murilo, Mika, Duh Moura, M. Douglas (2) e K. Henrique para Uruguaianense e Cadu, Ceará e Conca para Sercca.

Associação Esportiva Uruguaianense

Cidade: Uruguaiana

Ginásio: Gilberto Oscar Schmidt

Fundação: 1990 (35 anos)

Técnico: Márcio Garcez

Uruguaianense Divulgação Associação Esportiva Uruguaianense

Campanha: segundo colocado, com 37 pontos em 18 jogos; 12 vitórias, um empate e cinco derrotas; 75 gols feitos e 44 sofridos.

Como mandante: oito vitórias e um empate.

Como visitante: quatro vitórias e cinco derrotas.

Goleadores: Duh Moura e Maicon Douglas (14), Kaio Henrique (11), Murilo (10), Japa (7), Alex (6), Mika e Alessandro (3), Pézinho e Beiçola (2), Cleiton, Gregory e Careca (1).

Histórico da equipe no Gauchão (desde 2019)

2023 - vice-campeã

2024 - semifinalista

2019, 2021 e 2022 - quartas de final

Temporada 2025

É semifinalista da Copa dos Pampas contra a AGSL, de São Luiz Gonzaga. Empatou o jogo de ida (2x2) fora de casa. Decide vaga para a final em Uruguaiana, no dia 22/10;

contra a AGSL, de São Luiz Gonzaga. Empatou o jogo de ida (2x2) fora de casa. Decide vaga para a final em Uruguaiana, no dia 22/10; Foi semifinalista da Taça Farroupilha - Região Noroeste - eliminada nos pênaltis por Santa Rosa;

- eliminada nos pênaltis por Santa Rosa; Foi semifinalista da Supertaça Farroupilha, em Passo Fundo - eliminada pelos donos da casa nos pênaltis.

Sociedade Esportiva, Recreativa e Cultura de Casca

Cidade: Casca

Ginásio: Maurílio Rodrigues da Silva

Fundação: 1981 (44 anos)

Técnico: André Silva (preparador físico)

Sercca Vinicius Gayeski / Divulgação Sercca

Campanha: 15º colocado, com 21 pontos em 18 jogos; seis vitórias, três empates e nove derrotas; 46 gols feitos e 52 sofridos.

Como mandante: quatro vitórias, um empate e quatro derrotas.

Como visitante: duas vitórias, duas empates e quatro derrotas.

Goleadores: Filipe (8), Lukinhas (7), Cadu (6), Ceará, Biel e Pavão (4), Cinho e Léozin (3), Conca (2), Edmilson, Mineiro, Alegria, Lucas Sales e Jean (1).

Histórico da equipe no Gauchão (desde 2022)

2023 - semifinalista

2022 e 2024 - quartas de final

Temporada 2025

Caiu na primeira fase da Copa dos Pampas , contra o Ibira, de Ibiraiaras;

, contra o Ibira, de Ibiraiaras; Eliminado na 1ª fase da Taça Farroupilha - Região Norte - com um ponto em 6 jogos.

Atlântico x Guarani-FW (3º x 14º)

Ida - 18/10, às 18h, no Ginásio Itapagé, em Frederico Westphalen;

18/10, às 18h, no Ginásio Itapagé, em Frederico Westphalen; Volta - 21/10, às 20h30, no Ginásio Caldeirão do Galo, em Erechim.

Último confronto entre eles

17/8 - fase classificatória do Gauchão

Empate em 4x4, em Frederico Westphalen. Gols: William (2), Batata e Vitão para o Guarani e Renan, Alanzinho (2) e Vini Zarpellon para o Atlântico.

Clube Esportivo e Recreativo Atlântico

Cidade: Erechim

Ginásio: Caldeirão do Galo

Fundação: 1915 (110 anos)

Técnico: Paulinho Sananduva

Atlântico Edson Castro / Divulgação CER Atlântico

Campanha: terceiro colocado com 36 pontos em 18 jogos; 11 vitórias, três empates e quatro derrotas; 67 gols feitos e 45 sofridos.

Como mandante: sete vitórias, um empate e uma derrota.

Como visitante: quatro vitórias, dois empates e três derrotas.

Goleadores: Vagner (7), Vini Zarpellon e Suelton (6), PL (5), Ruanzin e Salah (4), Vilela, Ryan, Alanzinho e Deivão (3), João Vítor, Elenílson, Thales, Lucas Pelle, Kauãzinho e Erick (2), Alê Falcone, Raniel, Farikoski, Batalha, Borba, PH, Michelzinho, William Bolt, Renan, Pedrinho e Bê (1).

Histórico da equipe no Gauchão (desde 2017)

2019 e 2021 - bicampeão

2017, 2018 e 2022 - vice-campeão

2024 - semifinalista

2020 - quartas de final

2023 - oitavas de final

Temporada 2025

Está nas oitavas da Liga Nacional de Futsal (LNF), contra o Umuarama (PR). Venceu o jogo de ida, no Paraná, por 3x1. Jogo de volta será dia 20/10, em Erechim;

Está nas finais da Copa do Brasil , contra o Magnus (SP). Venceu o jogo de ida, em Erechim, por 2x1. Jogo de volta será dia 25/10, em Sorocaba (SP);

, contra o Magnus (SP). Venceu o jogo de ida, em Erechim, por 2x1. Jogo de volta será dia 25/10, em Sorocaba (SP); Está nas semifinais da Série Ouro , da FGFS, e espera pelo adversário que sairá do confronto entre ACBF (Carlos Barbosa) e Rio-Grandense (Rio Grande). Datas à definir;

, da FGFS, e espera pelo adversário que sairá do confronto entre ACBF (Carlos Barbosa) e Rio-Grandense (Rio Grande). Datas à definir; Foi campeão da Supercopa Gramado , em março, derrotando o Corinthians (SP) na final;

, em março, derrotando o Corinthians (SP) na final; Foi vice-campeão da Supercopa do Brasil, em março, perdendo para o Joinville (SC) na prorrogação.

Guarani Futsal Clube

Cidade: Frederico Westphalen

Ginásio: Itapagé

Fundação: 1962 (63 anos)

Técnico: Jerônimo Madruga Jr. (Juninho)

Guarani-FW Renato Padilha / Guarani-FW

Campanha: 14º colocado, com 22 pontos em 18 jogos; cinco vitórias, sete empates e seis derrotas; 38 gols feitos e 43 sofridos.

Como mandante: três vitórias, quatro empate e duas derrotas.

Como visitante: duas vitórias, três empates e quatro derrotas.

Goleadores: William (9), Vitão (7), Nícolas (4), Batata e Thiago Cabeça (3), Riquelme, Wanderson, Esquerda e Joãozinho (2), Caíque, Léo Silva, Daniel Rosa e Gava (1).

Histórico da equipe no Gauchão (desde 2020)

2024 - quartas de final

2021, 2022 e 2023 - oitavas de final

2020 - primeira fase

Temporada 2025

Está nas semifinais da Copa dos Pampas , contra a Atlec, de Três Passos. O primeiro jogo será em Frederico Westphalen, dia 29/10. E a volta, em Três Passos, dia 5/11;

, contra a Atlec, de Três Passos. O primeiro jogo será em Frederico Westphalen, dia 29/10. E a volta, em Três Passos, dia 5/11; Caiu nas semifinais da Taça Farroupilha - Região Alto Uruguai - eliminado pelo Soberano, de Sarandi.

Santa Rosa x Horizontina (4º x 13º)

Ida - 18/10, às 16h, no Ginásio Édio Stoll, em Horizontina;

18/10, às 16h, no Ginásio Édio Stoll, em Horizontina; Volta - 27/10, às 20h, no Ginásio João Batista Moroni, em Santa Rosa.

Último confronto entre eles

20/9 - fase classificatória do Gauchão

Empate em 2x2, em Santa Rosa. Gols: Jezin e Caio Gonsale para o Santa Rosa e Ricardo (2) para o Horizontina.

Santa Rosa Futsal

Cidade: Santa Rosa

Ginásio: João Batista Moroni

Fundação: 2020 (5 anos)

Técnico: Clayton Lima Szabo (Keké)

Santa Rosa Luiz Medeiros / Passo Fundo Futsal / Divulgação

Campanha: quarto colocado, com 33 pontos em 18 jogos; 10 vitórias, três empates e cinco derrotas; 45 gols feitos e 32 sofridos.

Como mandante: cinco vitórias, três empates e uma derrota.

Como visitante: cinco vitórias e quatro derrotas.

Goleadores: Pato (8), Felipe Monteiro (6), Jezin (5), Neto, Ferro, Vincenzo, Guilherme e Caio Gonsale (4), Lucas Cardoso (3), Douglas (2) e Japa (1).

Histórico da equipe no Gauchão (desde 2020)

2023 e 2024 - oitavas de final

2020 - campeão da Liga Gaúcha Unificada (Séries B e C)

2021 e 2022 - semifinalista da Série B

Temporada 2025

Foi vice-campeão da Taça Farroupilha - Região Noroeste - perdendo a final para Entre-Ijuís;

- perdendo a final para Entre-Ijuís; Eliminado pela Afucs (Seberi) na primeira fase da Copa dos Pampas.

Horizontina Futsal

Cidade: Horizontina

Ginásio: Édio Stoll

Fundação: 1980 (45 anos - como E. C. Caipirinha)

Técnico: Beto Puhl

Horizontina Rico Marchetti / Divulgação Horizontina Futsal

Campanha: 13º colocado, com 24 pontos em 18 jogos; seis vitórias, seis empates e seis derrotas; 48 gols feitos e 62 sofridos.

Como mandante: seis vitórias, dois empates e uma derrota.

Como visitante: quatro empates e cinco derrotas.

Goleadores: Natan (9), Biro (8), Márcio (7), Dudu (6), Rômulo (5), Piloti (4), Elton, Ricardo e Miranda (2), Pulguinha e Matheus Gaúcho (1) e 1 contra.

Histórico da equipe no Gauchão (desde 2020)

2022, 2023 e 2024 - oitavas de final

2020 e 2021 - quartas de final

2019 - vice-campeão da Série B

Temporada 2025

Eliminado na primeira fase da Taça Farroupilha - Região Noroeste;

- Região Noroeste; Eliminado nas quartas de final da Copa dos Pampas, pela Uruguaianense.

AGE X Guarany-ESP (5º x 12º)

Ida - 20/10, às 20h, no Ginásio Módulo Esportivo, em Espumoso;

20/10, às 20h, no Ginásio Módulo Esportivo, em Espumoso; Volta - 24/10, às 19h, no Ginásio Municipal Multiuso, em Guaporé.

Último confronto entre eles

4/7 - fase classificatória do Gauchão

Empate em 5x5, em Espumoso;

Gols: Cavinato (2), Jean, Marcelinho e Parminha para o Guarany e Téves (2), Gui Farinho, Lucas Peres e Léo Peixoto para a AGE.

Clube Atlético Guarany

Cidade: Espumoso

Ginásio: Módulo Esportivo

Fundação: 1956 (69 anos)

Técnico: Bipe (Felipe) Fernandes

Guarany é o atual campeão Duda Fortes / Agencia RBS

Campanha: 12º colocado, com 24 pontos em 18 jogos; sete vitórias, três empates e oito derrotas; 55 gols feitos e 51 sofridos.

Como mandante: quatro vitórias, dois empates e três derrotas.

Como visitante: três vitórias, um empate e cinco derrotas.

Goleadores: Cavinato (16), Douglas Beiço e Parminha (7), Felipe Leite (6), Jean (5), Denílson (3), Marlon, Matheus Cabo, Igão e Nahoã (2), Léo, Bruno Donha, Marcelinho e Wessinho (1).

Histórico da equipe no Gauchão (desde 2019)

2024 - campeão

2019 - vice-campeão

2020 - semifinalista

2021, 2022 e 2023 e 2024 - oitavas de final

Temporada 2025

Campeão gaúcho de 2024 , derrotando a Yeesco, de Carazinho, nas finais em Três Coroas;

, derrotando a Yeesco, de Carazinho, nas finais em Três Coroas; Campeão da Taça Farroupilha - Região Planalto - vencendo a Asaf, de Campos Borges na decisão;

- Região Planalto - vencendo a Asaf, de Campos Borges na decisão; Eliminado na fase classificatória da Supertaça Farroupilha, em Passo Fundo.

Agremiação Guaporense de Esportes - AGE

Cidade: Guaporé

Ginásio: Municipal Multiuso

Fundação: 1993 (32 anos)

Técnico: Adão Vilanova

AGE, de Guaporé Divulgação AGE

Campanha: quinto colocado, com 33 pontos em 18 jogos; nove vitórias, seis empates e três derrotas; 56 gols feitos e 40 sofridos.

Como mandante: seis vitórias, dois empates e uma derrota.

Como visitante: três vitórias, quatro empates e duas derrotas.

Goleadores: Gui Farinho (14), Lucas Peres (11), Téves (10), Pity e Rafinha (5), Peixoto (4), Tapejara e Vitão (2), Jacky, Patrick e Quito (1).

Histórico da equipe no Gauchão (desde 2021)

2022 - semifinalista

2023 e 2024 - oitavas de final

2021 - campeã da Série B

Temporada 2025

Semifinalista da Taça Farroupilha - Região Norte - eliminada pelo Ibira, de Ibiraiaras;

- eliminada pelo Ibira, de Ibiraiaras; Eliminada na primeira fase da Copa dos Pampas , pela AGSL, de São Luiz Gonzaga;

, pela AGSL, de São Luiz Gonzaga; Atual líder do triangular final da Série Bronze , da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) com 6 pontos em duas rodadas;

, da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) com 6 pontos em duas rodadas; Já garantiu acesso à Série Prata em 2026 e agora luta pelo título contra SER Cacequi (Cacequi) dia 26/10 em Guaporé, e contra o Olimpia (Santa Maria), dia 2/11, fora de casa.

Lagoa X ACBF (6º x 11º)

Ida - 21/10, às 19h, no Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa;

21/10, às 19h, no Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa; Volta - 28/10, às 19h, no Ginásio Adolfo Stela, em Lagoa Vermelha.

Último confronto entre eles

26/8 - fase classificatória do Gauchão

Lagoa 3x0 em Lagoa Vermelha;

Gols de Yuri, Ronaldo e Neytan.

Lagoa Esporte Clube

Cidade: Lagoa Vermelha

Ginásio: Adolfo Stela

Fundação: 2014 (11 anos)

Técnico: Ricardo Hoffmann (Picolé)

Yuri, goleiro do Lagoa EC Lagoa Futsal / Divulgação

Campanha: sexto colocado, com 29 pontos em 18 jogos, oito vitórias, cinco empates e cinco derrotas; 62 gols feitos e 42 sofridos.

Como mandante: cinco vitórias, duas empates e duas derrotas.

Como visitante: três vitórias, três empates e três derrotas.

Goleadores: Ronaldo (22), Gabriel Rosa (9), Neytan (6), Luk e Samuka (4), Pedrinho e Yuri (3), Dener, Gregory, Ribeirão e Matheus (2), Maninho e Bonaldi (1) e 1 contra.

Histórico da equipe no Gauchão (desde 2019)

2021 e 2022 - semifinalista

2020 e 2023 - quartas de final

2024 - oitavas de final

2019 - campeão da Série B

Temporada 2025

Campeão da Taça Farroupilha - Região Norte - vencendo o Ibira, de Ibiraiaras;

- vencendo o Ibira, de Ibiraiaras; Campeão da Supertaça Farroupilha , em Passo Fundo, derrotando os donos da casa;

, em Passo Fundo, derrotando os donos da casa; Eliminado na primeira fase da Copa dos Pampas pelo Horizontina.

Associação Carlos Barbosa de Futsal (ACBF)

Cidade: Carlos Barbosa

Ginásio: Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra

Fundação: 1976 (49 anos)

Técnico: Peri Fuentes

ACBF ACBF / Divulgação

Campanha: 11º colocado, com 24 pontos em 18 jogos; sete vitórias, três empates e oito derrotas; 41 gols feitos e 43 sofridos.

Como mandante: quatro vitórias, um empate e quatro derrotas.

Como visitante: três vitórias, duas empates e quatro derrotas.

Goleadores: Gian e Kayke (5), Daniel e Vitinho (4), Gomes (3), Barbosinha, Raul, Ritter, JK, Micuim e Igor (2), Luiz, Marcolla, Juninho, Bruno Iacovino, Maurício, Iuri, Camilo e Eric (1).

Histórico da equipe no Gauchão (desde 2017)

2018, 2020, 2022 e 2023 - campeã

2021 - vice-campeã

2017 - semifinalista

2019 - quartas de final

Temporada 2025

Caiu nas oitavas da final da Liga Nacional de Futsal (LNF) contra o Corinthians. Depois de empatar o jogo de ida (1x1) em Carlos Barbosa, perdeu por 2 a 1 em São Paulo na última sexta (17);

contra o Corinthians. Depois de empatar o jogo de ida (1x1) em Carlos Barbosa, perdeu por 2 a 1 em São Paulo na última sexta (17); Está nas quartas de final da Série Ouro , da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS), contra o Rio-Grandense, de Rio Grande. Fez 5x0 no jogo de ida, no sul do Estado. Volta em Carlos Barbosa, dia 25/10;

, da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS), contra o Rio-Grandense, de Rio Grande. Fez 5x0 no jogo de ida, no sul do Estado. Volta em Carlos Barbosa, dia 25/10; Campeã da Copa dos Campeões Regionais do Brasil, em São João do Jaguaribe (CE);

Regionais do Brasil, em São João do Jaguaribe (CE); Campeã da Copa RS, da FGFS, derrotando SER Santiago nas finais.

da FGFS, derrotando SER Santiago nas finais. Eliminada na primeira fase da Supercopa Gramado;

Caiu nas semifinais da Supercopa do Brasil , em Joinville (SC);

, em Joinville (SC); Eliminada nas oitavas da Copa do Brasil pelo Atlântico, de Erechim;

pelo Atlântico, de Erechim; Vice-campeã da Taça Farroupilha - Região Metro-Serra - perdendo para o Vélez Camaquã;

- perdendo para o Vélez Camaquã; Eliminada na primeira fase da Supertaça Farroupilha, em Passo Fundo.

AMF Marau X Entre-Ijuís (7º x 10º)

Ida - 17/10, às 19h, no Ginásio Ricardo Leônidas Ribas, em Entre-Ijuís: Entre-Ijuís 1x0 AMF;

17/10, às 19h, no Ginásio Ricardo Leônidas Ribas, em Entre-Ijuís: Volta - 23/10, às 20h, noGinásio Jatyr Foresti, em Marau.

Último confronto entre eles

13/9 - fase classificatória do Gauchão

Empate em 3x3 em Entre-Ijuís;

Gols de Guto (2) e Dudu para o Entre-Ijuís e Xuxa e Kaiky (2) para o AMF.

Associação Marauense de Futsal (AMF)

Cidade: Marau

Ginásio: Jatyr Foresti

Fundação: 2008 (17 anos)

Técnico: Gilmar André Souza (Giba)

AMF, de Marau Alessandra Formagini / Divulgação AMF

Campanha: sétimo colocado, com 28 pontos em 18 jogos; oito vitórias, quatro empates e seis derrotas; 49 gols feitos e 46 sofridos.

Como mandante: cinco vitórias, dois empates e duas derrotas.

Como visitante: três vitórias, duas empates e quatro derrotas.

Goleadores: Kaiky, Tomás e Xuxa (9), Vitinho (6), Bebê (5), Caio Carioca e Everton (3), Formiga (2), Ponce e Pastor (1) e 1 contra.

Histórico da equipe no Gauchão (desde 2019)

2019 - semifinalista

2020, 2021, 2022 e 2024 - quartas de final

2023 - oitavas de final

Temporada 2025

Eliminada na primeira fase da Taça Farroupilha - Região Norte;

Eliminada na primeira fase da Copa dos Pampas, pelo Guarani-FW.

Associação Entre-Ijuís de Futsal

Cidade: Entre-Ijuís

Ginásio: Ricardo Ribas

Fundação: 2017 (8 anos)

Técnico: Fábio Ávila da Silva (Fabinho)

Entre-Ijuís Divulgação Entre-Ijuís Futsal

Campanha: 10º colocado, com 25 pontos em 18 jogos; sete vitórias, quatro empates e sete derrotas; 50 gols marcados e 53 sofridos.

Como mandante: quatro vitórias, quatro empates e uma derrota.

Como visitante: três vitórias e seis derrotas.

Goleadores: Guto e Joel (12), Paulinho e Xandy (7), Maurício (3), Matheuzinho, Dudu, Chico e Renan (2) e 1 contra.

Histórico da equipe no Gauchão (desde 2022)

2024 - oitavas de final

2023 - semifinalista da Série B

2022 - vice-campeão da Série C

Temporada 2025

Campeão da Taça Farroupilha - Região Noroeste - derrotando Santa Rosa nas finais.

AAGF X ACE Filtradores (8º x 9º)

Ida - 18/10, às 20h, no Ginásio Júlio Redecker, em Tupandi;

18/10, às 20h, no Ginásio Júlio Redecker, em Tupandi; Volta - 24/10, às 21h, no Centro Desportivo Municipal Lauro Reinoldo Reetz, em Agudo.

Último confronto entre eles

6/9 - fase classificatória do Gauchão

AAGF 4x1 em Agudo;

Gols de Du (2), Júnior e Feitosa para a AAGF. Júnior descontou para o Filtradores.

Associação Agudense de Futsal (AAGF)

Cidade: Agudo

Ginásio: CDM Lauro Reinoldo Reetz

Fundação: 2002 (23 anos)

Técnico: Matheus Lazzarotto

AAGF Divulgação AAGF

Campanha: oitavo colocado, com 27 pontos em 18 jogos; oito vitórias, três empates e sete derrotas; 43 gols marcados e 35 sofridos.

Como mandante: cinco vitórias e quatro derrotas.

Como visitante: três vitórias, três empates e três derrotas.

Goleadores: Léo Arara (7), Ferrugem e Du (6), Netinho e Deivid Brazeiro (5), Enzo (4), João Ferrari (3), Feitosa, Titi e Deivão (2) e Feyjão (1).

Histórico da equipe no Gauchão (desde 2022)

2024 - oitavas de final

2023 - vice-campeã da Série B

2022 - campeã da Série C

Temporada 2025

Campeão da Taça Farroupilha - Região Central - derrotando Santa Cruz Futsal;

- derrotando Santa Cruz Futsal; Eliminada na primeira fase da Copa dos Pampas, pela Atlec, de Três Passos.

Associação Cultural e Esportiva Filtradores

Cidade: Bom Princípio

Ginásio: Júlio Redecker, em Tupandi

Fundação: 2014 (11 anos)

Técnico: Rodrigo Saldanha

ACE Filtradores Rodrigo Auth / Divulgação ACEF

Campanha: nono colocado, com 25 pontos em 18 jogos; oito vitórias, um empate e nove derrotas; 51 gols feitos e 51 sofridos.

Como mandante: cinco vitórias e quatro derrotas.

Como visitante: três vitórias, um empate e cinco derrotas.

Goleadores: Dresch (12), Júnior e Schoulten (11), Mathías (4), Lucas e Vini Scola (3), Flecha (2), Lucon, W. Gomes, Bruninho e Luís (1) e 1 contra.

Histórico da equipe no Gauchão

2025 - estreante na Série A

2024 - campeão da Série B

2023 - vice-campeão da Série C

Temporada 2025

Nenhuma disputa além do Gauchão.

Regulamento

O time que somar o maior número de pontos após a segunda partida, estará classificado para às quartas de final (terceira fase). Em caso de empate em pontos ao término da segunda partida, será disputada uma prorrogação de 10 minutos (cinco minutos para cada lado). Persistindo o empate, estará classificada a equipe com melhor campanha na primeira fase.

Não haverá disputa de pênaltis em nenhuma etapa da competição;

em nenhuma etapa da competição; Não existe o critério de saldo de gols simples ou gols qualificados (gol marcado na casa do adversário valendo dobrado).

Composição das quartas de final

A formação se dará conforme a pontuação somada da primeira fase e das oitavas. Os confrontos envolverão a primeira campanha x oitava campanha, a segunda x a sétima, a terceira x a sexta e a quarta x a quinta.

Estatísticas do Gauchão

Jogos realizados: 171;

Gols marcados: 931;

Média de gols por partida: 5.44.

Principais goleadores

Ronaldo (Lagoa EC), com 22 gols

Cavinato (Guarany-ESP), com 16 gols

Gui Farinho (AGE), Duh Moura e

Maicon Douglas (Uruguaianense), com 14 gols

Melhor time da 1ª fase

Passo Fundo: 44 pontos em 18 jogos

Melhor ataque

Uruguaianense: 75 gols em 18 jogos

Melhor defesa:

Passo Fundo: 23 gols em 18 jogos

Jogos com mais gols (13)

Cerro Largo 9x4 Lokomotiv, em Cerro Largo, e Lokomotiv 5x8 Uruguaianense, em Palmeira das Missões.

Jogo com menos gols (0)

Afucs 0x0 AAGF, em Seberi.

Pior time da primeira fase

ASF (Serafina Corrêa): cinco pontos em 18 jogos

Pior ataque

ASF (Serafina Corrêa): 29 gols em 18 jogos

Pior defesa

Lokomotiv (Palmeira das Missões): 91 gols em 18 jogos

Melhores mandantes

Passo Fundo e Uruguaianense: 25 pontos em 27 possíveis (oito vitórias e um empate em nove partidas)

Melhor visitante

Passo Fundo: 19 pontos em 27 possíveis. Seis vitórias, um empate e duas derrotas em nove partidas

Pior mandante

Lokomotiv (Palmeira das Missões) e ASF (Serafina Corrêa): quatro pontos em 27 possíveis (uma vitória, um empate e sete derrotas em nove partidas)

Pior visitante

ASF (Serafina Corrêa): um ponto em 27 possíveis (um empate e oito derrotas em nove partidas)

Cartões Amarelos: 877

Times com mais amarelos: Lokomotiv (62), Marau (58) e Guarany-ESP (57)

Time com menos amarelos: ASF (30), Afucs e ACBF (31)

Cartões Vermelhos: 79

Times com mais expulsões: Marau (9), AGE, AAGF, Entre-Ijuís e Horizontina (7)

Time sem expulsões

Sercca (Casca)

Rebaixamento