Guia completo das oitavas do Gauchão de Futsal

Depois de quatro meses de uma fase classificatória onde os 19 clubes se enfrentaram em turno único, o Gauchão de Futsal iniciou na última nesta sexta-feira (17) as oitavas de final do torneio, também conhecido como bom e velho mata-mata.
A partir de agora, serão 28 jogos eliminatórios até o mês de dezembro para conhecermos o campeão gaúcho de futsal em 2025 - o campeonato mais importante do Brasil na categoria.
Na abertura das oitavas, às 19h de sexta, Entre-Ijuís, jogando em casa, venceu a AMF, de Marau, por 1 a 0. Já às 21h, em Cerro Largo, o time da casa foi goleado por 4 a 1 pelo Passo Fundo Futsal.
Confira a seguir o Guia completo dos confrontos das oitavas de final do torneio organizado pela Liga Gaúcha de Futsal.
Passo Fundo x Cerro Largo (1º x 16º)
- Ida - 17/10, às 21h, no Ginásio Roque Reinaldo Nedel, em Cerro Largo: Cerro Largo 1x4 Passo Fundo;
- Volta - 28/10, às 21h, na Arena Clube Comercial, em Passo Fundo;
Últimos confrontos entre eles
26/3 - Supertaça Farroupilha
- PFF 2x0 em Passo Fundo;
- Gols: Gui Canhoto e Cardelli;
9/8 - Fase classificatória do Gauchão
- 2x2 em Passo Fundo;
- Gols: Bruno e Pedrinho para o PFF e Rafinha e Isaac para o Cerro.
Passo Fundo Futsal
- Cidade: Passo Fundo
- Ginásio: Arena Clube Comercial
- Fundação: 2014 (11 anos)
- Técnico: Vandré da Costa
Campanha no Gauchão 2025: primeiro colocado, com 44 pontos em 18 jogos; 14 vitórias, dois empates e duas derrotas; 55 gols feitos e 23 sofridos.
Como mandante: oito vitórias e um empate.
Como visitante: seis vitórias, um empate e duas derrotas.
Goleadores: Marcelinho (8), Cardelli e Bruno (7), Arthur, Viana, Pedrinho e Basso (5), Léozinho (4), Edi, Elissandro e Gui Canhoto (2), Davi, Queixo e São Pedro (1).
Histórico da equipe no Gauchão (desde 2019)
- 2020 - vice-campeão
- 2019, 2021 e 2023 - semifinalista
- 2022 e 2024 - quartas de final
Temporada 2025
- Está na disputa do Brasileirão de Futsal. Nos dias 21 e 25/10, enfrentará o Paraná Clube, pelas quartas de final. O primeiro jogo será em Curitiba e o decisivo em Passo Fundo;
- Foi semifinalista da Série Prata, da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS). Vai disputar também a Série Ouro em 2026;
- Foi vice-campeão da Supertaça Farroupilha, perdendo a final para o Lagoa EC.
Cerro Largo Futsal
- Cidade: Cerro Largo
- Ginásio: Roque Reinaldo Nedel
- Fundação: 2014 (11 anos)
- Técnico: Rodrigo Ferretti
Campanha: 16º colocado, com 21 pontos em 18 jogos; cinco vitórias, seis empates e sete derrotas; 48 gols feitos e 56 sofridos.
Como mandante: cinco vitórias, três empates e uma derrota.
Como visitante: três empates e seis derrotas.
Goleadores: Isaac (13), Thauan (12), Giorgi (7), Douglas (4), Rato (3), Rafinha, Silvinho, Jackson e Vitinho (2) e Kayan (1).
Histórico da equipe no Gauchão (desde 2022)
- 2022 - 3º colocado na Série C
- 2023 - campeão da Série B
- 2024 - oitavas de final
Temporada 2025
- É finalista da Série Prata, da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS). Vai enfrentar o Ijuí Futsal, nos dias 25/10 e 8/11, sendo o 1º jogo em Cerro Largo e o decisivo e Ijuí. Vai disputar também, a Série Ouro em 2026;
- Foi semifinalista da Taça Farroupilha - Região Noroeste - eliminado por Entre-Ijuís;
- Foi semifinalista da Supertaça Farroupilha, perdendo para o Lagoa EC;
- Ficou em 3º lugar na Copa RS.
Uruguaianense x Sercca (2º x 15º)
- Ida - 19/10, às 16h, no Ginásio Maurílio Rodrigues da Silva, em Casca;
- Volta - 25/10, às 20h, no Ginásio Gilberto Oscar Schmidt, em Uruguaiana.
Último confronto entre eles
20/9 - Fase classificatória do Gauchão
- Uruguaianense 6x3, em Uruguaiana;
- Gols: Murilo, Mika, Duh Moura, M. Douglas (2) e K. Henrique para Uruguaianense e Cadu, Ceará e Conca para Sercca.
Associação Esportiva Uruguaianense
- Cidade: Uruguaiana
- Ginásio: Gilberto Oscar Schmidt
- Fundação: 1990 (35 anos)
- Técnico: Márcio Garcez
Campanha: segundo colocado, com 37 pontos em 18 jogos; 12 vitórias, um empate e cinco derrotas; 75 gols feitos e 44 sofridos.
Como mandante: oito vitórias e um empate.
Como visitante: quatro vitórias e cinco derrotas.
Goleadores: Duh Moura e Maicon Douglas (14), Kaio Henrique (11), Murilo (10), Japa (7), Alex (6), Mika e Alessandro (3), Pézinho e Beiçola (2), Cleiton, Gregory e Careca (1).
Histórico da equipe no Gauchão (desde 2019)
- 2023 - vice-campeã
- 2024 - semifinalista
- 2019, 2021 e 2022 - quartas de final
Temporada 2025
- É semifinalista da Copa dos Pampas contra a AGSL, de São Luiz Gonzaga. Empatou o jogo de ida (2x2) fora de casa. Decide vaga para a final em Uruguaiana, no dia 22/10;
- Foi semifinalista da Taça Farroupilha - Região Noroeste - eliminada nos pênaltis por Santa Rosa;
- Foi semifinalista da Supertaça Farroupilha, em Passo Fundo - eliminada pelos donos da casa nos pênaltis.
Sociedade Esportiva, Recreativa e Cultura de Casca
- Cidade: Casca
- Ginásio: Maurílio Rodrigues da Silva
- Fundação: 1981 (44 anos)
- Técnico: André Silva (preparador físico)
Campanha: 15º colocado, com 21 pontos em 18 jogos; seis vitórias, três empates e nove derrotas; 46 gols feitos e 52 sofridos.
Como mandante: quatro vitórias, um empate e quatro derrotas.
Como visitante: duas vitórias, duas empates e quatro derrotas.
Goleadores: Filipe (8), Lukinhas (7), Cadu (6), Ceará, Biel e Pavão (4), Cinho e Léozin (3), Conca (2), Edmilson, Mineiro, Alegria, Lucas Sales e Jean (1).
Histórico da equipe no Gauchão (desde 2022)
- 2023 - semifinalista
- 2022 e 2024 - quartas de final
Temporada 2025
- Caiu na primeira fase da Copa dos Pampas, contra o Ibira, de Ibiraiaras;
- Eliminado na 1ª fase da Taça Farroupilha - Região Norte - com um ponto em 6 jogos.
Atlântico x Guarani-FW (3º x 14º)
- Ida - 18/10, às 18h, no Ginásio Itapagé, em Frederico Westphalen;
- Volta - 21/10, às 20h30, no Ginásio Caldeirão do Galo, em Erechim.
Último confronto entre eles
17/8 - fase classificatória do Gauchão
- Empate em 4x4, em Frederico Westphalen. Gols: William (2), Batata e Vitão para o Guarani e Renan, Alanzinho (2) e Vini Zarpellon para o Atlântico.
Clube Esportivo e Recreativo Atlântico
- Cidade: Erechim
- Ginásio: Caldeirão do Galo
- Fundação: 1915 (110 anos)
- Técnico: Paulinho Sananduva
Campanha: terceiro colocado com 36 pontos em 18 jogos; 11 vitórias, três empates e quatro derrotas; 67 gols feitos e 45 sofridos.
Como mandante: sete vitórias, um empate e uma derrota.
Como visitante: quatro vitórias, dois empates e três derrotas.
Goleadores: Vagner (7), Vini Zarpellon e Suelton (6), PL (5), Ruanzin e Salah (4), Vilela, Ryan, Alanzinho e Deivão (3), João Vítor, Elenílson, Thales, Lucas Pelle, Kauãzinho e Erick (2), Alê Falcone, Raniel, Farikoski, Batalha, Borba, PH, Michelzinho, William Bolt, Renan, Pedrinho e Bê (1).
Histórico da equipe no Gauchão (desde 2017)
- 2019 e 2021 - bicampeão
- 2017, 2018 e 2022 - vice-campeão
- 2024 - semifinalista
- 2020 - quartas de final
- 2023 - oitavas de final
Temporada 2025
- Está nas oitavas da Liga Nacional de Futsal (LNF), contra o Umuarama (PR). Venceu o jogo de ida, no Paraná, por 3x1. Jogo de volta será dia 20/10, em Erechim;
- Está nas finais da Copa do Brasil, contra o Magnus (SP). Venceu o jogo de ida, em Erechim, por 2x1. Jogo de volta será dia 25/10, em Sorocaba (SP);
- Está nas semifinais da Série Ouro, da FGFS, e espera pelo adversário que sairá do confronto entre ACBF (Carlos Barbosa) e Rio-Grandense (Rio Grande). Datas à definir;
- Foi campeão da Supercopa Gramado, em março, derrotando o Corinthians (SP) na final;
- Foi vice-campeão da Supercopa do Brasil, em março, perdendo para o Joinville (SC) na prorrogação.
Guarani Futsal Clube
- Cidade: Frederico Westphalen
- Ginásio: Itapagé
- Fundação: 1962 (63 anos)
- Técnico: Jerônimo Madruga Jr. (Juninho)
Campanha: 14º colocado, com 22 pontos em 18 jogos; cinco vitórias, sete empates e seis derrotas; 38 gols feitos e 43 sofridos.
Como mandante: três vitórias, quatro empate e duas derrotas.
Como visitante: duas vitórias, três empates e quatro derrotas.
Goleadores: William (9), Vitão (7), Nícolas (4), Batata e Thiago Cabeça (3), Riquelme, Wanderson, Esquerda e Joãozinho (2), Caíque, Léo Silva, Daniel Rosa e Gava (1).
Histórico da equipe no Gauchão (desde 2020)
- 2024 - quartas de final
- 2021, 2022 e 2023 - oitavas de final
- 2020 - primeira fase
Temporada 2025
- Está nas semifinais da Copa dos Pampas, contra a Atlec, de Três Passos. O primeiro jogo será em Frederico Westphalen, dia 29/10. E a volta, em Três Passos, dia 5/11;
- Caiu nas semifinais da Taça Farroupilha - Região Alto Uruguai - eliminado pelo Soberano, de Sarandi.
Santa Rosa x Horizontina (4º x 13º)
- Ida - 18/10, às 16h, no Ginásio Édio Stoll, em Horizontina;
- Volta - 27/10, às 20h, no Ginásio João Batista Moroni, em Santa Rosa.
Último confronto entre eles
20/9 - fase classificatória do Gauchão
- Empate em 2x2, em Santa Rosa. Gols: Jezin e Caio Gonsale para o Santa Rosa e Ricardo (2) para o Horizontina.
Santa Rosa Futsal
- Cidade: Santa Rosa
- Ginásio: João Batista Moroni
- Fundação: 2020 (5 anos)
- Técnico: Clayton Lima Szabo (Keké)
Campanha: quarto colocado, com 33 pontos em 18 jogos; 10 vitórias, três empates e cinco derrotas; 45 gols feitos e 32 sofridos.
Como mandante: cinco vitórias, três empates e uma derrota.
Como visitante: cinco vitórias e quatro derrotas.
Goleadores: Pato (8), Felipe Monteiro (6), Jezin (5), Neto, Ferro, Vincenzo, Guilherme e Caio Gonsale (4), Lucas Cardoso (3), Douglas (2) e Japa (1).
Histórico da equipe no Gauchão (desde 2020)
- 2023 e 2024 - oitavas de final
- 2020 - campeão da Liga Gaúcha Unificada (Séries B e C)
- 2021 e 2022 - semifinalista da Série B
Temporada 2025
- Foi vice-campeão da Taça Farroupilha - Região Noroeste - perdendo a final para Entre-Ijuís;
- Eliminado pela Afucs (Seberi) na primeira fase da Copa dos Pampas.
Horizontina Futsal
- Cidade: Horizontina
- Ginásio: Édio Stoll
- Fundação: 1980 (45 anos - como E. C. Caipirinha)
- Técnico: Beto Puhl
Campanha: 13º colocado, com 24 pontos em 18 jogos; seis vitórias, seis empates e seis derrotas; 48 gols feitos e 62 sofridos.
Como mandante: seis vitórias, dois empates e uma derrota.
Como visitante: quatro empates e cinco derrotas.
Goleadores: Natan (9), Biro (8), Márcio (7), Dudu (6), Rômulo (5), Piloti (4), Elton, Ricardo e Miranda (2), Pulguinha e Matheus Gaúcho (1) e 1 contra.
Histórico da equipe no Gauchão (desde 2020)
- 2022, 2023 e 2024 - oitavas de final
- 2020 e 2021 - quartas de final
- 2019 - vice-campeão da Série B
Temporada 2025
- Eliminado na primeira fase da Taça Farroupilha - Região Noroeste;
- Eliminado nas quartas de final da Copa dos Pampas, pela Uruguaianense.
AGE X Guarany-ESP (5º x 12º)
- Ida - 20/10, às 20h, no Ginásio Módulo Esportivo, em Espumoso;
- Volta - 24/10, às 19h, no Ginásio Municipal Multiuso, em Guaporé.
Último confronto entre eles
4/7 - fase classificatória do Gauchão
- Empate em 5x5, em Espumoso;
- Gols: Cavinato (2), Jean, Marcelinho e Parminha para o Guarany e Téves (2), Gui Farinho, Lucas Peres e Léo Peixoto para a AGE.
Clube Atlético Guarany
- Cidade: Espumoso
- Ginásio: Módulo Esportivo
- Fundação: 1956 (69 anos)
- Técnico: Bipe (Felipe) Fernandes
Campanha: 12º colocado, com 24 pontos em 18 jogos; sete vitórias, três empates e oito derrotas; 55 gols feitos e 51 sofridos.
Como mandante: quatro vitórias, dois empates e três derrotas.
Como visitante: três vitórias, um empate e cinco derrotas.
Goleadores: Cavinato (16), Douglas Beiço e Parminha (7), Felipe Leite (6), Jean (5), Denílson (3), Marlon, Matheus Cabo, Igão e Nahoã (2), Léo, Bruno Donha, Marcelinho e Wessinho (1).
Histórico da equipe no Gauchão (desde 2019)
- 2024 - campeão
- 2019 - vice-campeão
- 2020 - semifinalista
- 2021, 2022 e 2023 e 2024 - oitavas de final
Temporada 2025
- Campeão gaúcho de 2024, derrotando a Yeesco, de Carazinho, nas finais em Três Coroas;
- Campeão da Taça Farroupilha - Região Planalto - vencendo a Asaf, de Campos Borges na decisão;
- Eliminado na fase classificatória da Supertaça Farroupilha, em Passo Fundo.
Agremiação Guaporense de Esportes - AGE
- Cidade: Guaporé
- Ginásio: Municipal Multiuso
- Fundação: 1993 (32 anos)
- Técnico: Adão Vilanova
Campanha: quinto colocado, com 33 pontos em 18 jogos; nove vitórias, seis empates e três derrotas; 56 gols feitos e 40 sofridos.
Como mandante: seis vitórias, dois empates e uma derrota.
Como visitante: três vitórias, quatro empates e duas derrotas.
Goleadores: Gui Farinho (14), Lucas Peres (11), Téves (10), Pity e Rafinha (5), Peixoto (4), Tapejara e Vitão (2), Jacky, Patrick e Quito (1).
Histórico da equipe no Gauchão (desde 2021)
- 2022 - semifinalista
- 2023 e 2024 - oitavas de final
- 2021 - campeã da Série B
Temporada 2025
- Semifinalista da Taça Farroupilha - Região Norte - eliminada pelo Ibira, de Ibiraiaras;
- Eliminada na primeira fase da Copa dos Pampas, pela AGSL, de São Luiz Gonzaga;
- Atual líder do triangular final da Série Bronze, da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) com 6 pontos em duas rodadas;
- Já garantiu acesso à Série Prata em 2026 e agora luta pelo título contra SER Cacequi (Cacequi) dia 26/10 em Guaporé, e contra o Olimpia (Santa Maria), dia 2/11, fora de casa.
Lagoa X ACBF (6º x 11º)
- Ida - 21/10, às 19h, no Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa;
- Volta - 28/10, às 19h, no Ginásio Adolfo Stela, em Lagoa Vermelha.
Último confronto entre eles
26/8 - fase classificatória do Gauchão
- Lagoa 3x0 em Lagoa Vermelha;
- Gols de Yuri, Ronaldo e Neytan.
Lagoa Esporte Clube
- Cidade: Lagoa Vermelha
- Ginásio: Adolfo Stela
- Fundação: 2014 (11 anos)
- Técnico: Ricardo Hoffmann (Picolé)
Campanha: sexto colocado, com 29 pontos em 18 jogos, oito vitórias, cinco empates e cinco derrotas; 62 gols feitos e 42 sofridos.
Como mandante: cinco vitórias, duas empates e duas derrotas.
Como visitante: três vitórias, três empates e três derrotas.
Goleadores: Ronaldo (22), Gabriel Rosa (9), Neytan (6), Luk e Samuka (4), Pedrinho e Yuri (3), Dener, Gregory, Ribeirão e Matheus (2), Maninho e Bonaldi (1) e 1 contra.
Histórico da equipe no Gauchão (desde 2019)
- 2021 e 2022 - semifinalista
- 2020 e 2023 - quartas de final
- 2024 - oitavas de final
- 2019 - campeão da Série B
Temporada 2025
- Campeão da Taça Farroupilha - Região Norte - vencendo o Ibira, de Ibiraiaras;
- Campeão da Supertaça Farroupilha, em Passo Fundo, derrotando os donos da casa;
- Eliminado na primeira fase da Copa dos Pampas pelo Horizontina.
Associação Carlos Barbosa de Futsal (ACBF)
- Cidade: Carlos Barbosa
- Ginásio: Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra
- Fundação: 1976 (49 anos)
- Técnico: Peri Fuentes
Campanha: 11º colocado, com 24 pontos em 18 jogos; sete vitórias, três empates e oito derrotas; 41 gols feitos e 43 sofridos.
Como mandante: quatro vitórias, um empate e quatro derrotas.
Como visitante: três vitórias, duas empates e quatro derrotas.
Goleadores: Gian e Kayke (5), Daniel e Vitinho (4), Gomes (3), Barbosinha, Raul, Ritter, JK, Micuim e Igor (2), Luiz, Marcolla, Juninho, Bruno Iacovino, Maurício, Iuri, Camilo e Eric (1).
Histórico da equipe no Gauchão (desde 2017)
- 2018, 2020, 2022 e 2023 - campeã
- 2021 - vice-campeã
- 2017 - semifinalista
- 2019 - quartas de final
Temporada 2025
- Caiu nas oitavas da final da Liga Nacional de Futsal (LNF) contra o Corinthians. Depois de empatar o jogo de ida (1x1) em Carlos Barbosa, perdeu por 2 a 1 em São Paulo na última sexta (17);
- Está nas quartas de final da Série Ouro, da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS), contra o Rio-Grandense, de Rio Grande. Fez 5x0 no jogo de ida, no sul do Estado. Volta em Carlos Barbosa, dia 25/10;
- Campeã da Copa dos Campeões Regionais do Brasil, em São João do Jaguaribe (CE);
- Campeã da Copa RS, da FGFS, derrotando SER Santiago nas finais.
- Eliminada na primeira fase da Supercopa Gramado;
- Caiu nas semifinais da Supercopa do Brasil, em Joinville (SC);
- Eliminada nas oitavas da Copa do Brasil pelo Atlântico, de Erechim;
- Vice-campeã da Taça Farroupilha - Região Metro-Serra - perdendo para o Vélez Camaquã;
- Eliminada na primeira fase da Supertaça Farroupilha, em Passo Fundo.
AMF Marau X Entre-Ijuís (7º x 10º)
- Ida - 17/10, às 19h, no Ginásio Ricardo Leônidas Ribas, em Entre-Ijuís: Entre-Ijuís 1x0 AMF;
- Volta - 23/10, às 20h, noGinásio Jatyr Foresti, em Marau.
Último confronto entre eles
13/9 - fase classificatória do Gauchão
- Empate em 3x3 em Entre-Ijuís;
- Gols de Guto (2) e Dudu para o Entre-Ijuís e Xuxa e Kaiky (2) para o AMF.
Associação Marauense de Futsal (AMF)
- Cidade: Marau
- Ginásio: Jatyr Foresti
- Fundação: 2008 (17 anos)
- Técnico: Gilmar André Souza (Giba)
Campanha: sétimo colocado, com 28 pontos em 18 jogos; oito vitórias, quatro empates e seis derrotas; 49 gols feitos e 46 sofridos.
Como mandante: cinco vitórias, dois empates e duas derrotas.
Como visitante: três vitórias, duas empates e quatro derrotas.
Goleadores: Kaiky, Tomás e Xuxa (9), Vitinho (6), Bebê (5), Caio Carioca e Everton (3), Formiga (2), Ponce e Pastor (1) e 1 contra.
Histórico da equipe no Gauchão (desde 2019)
- 2019 - semifinalista
- 2020, 2021, 2022 e 2024 - quartas de final
- 2023 - oitavas de final
Temporada 2025
- Eliminada na primeira fase da Taça Farroupilha - Região Norte;
- Eliminada na primeira fase da Copa dos Pampas, pelo Guarani-FW.
Associação Entre-Ijuís de Futsal
- Cidade: Entre-Ijuís
- Ginásio: Ricardo Ribas
- Fundação: 2017 (8 anos)
- Técnico: Fábio Ávila da Silva (Fabinho)
Campanha: 10º colocado, com 25 pontos em 18 jogos; sete vitórias, quatro empates e sete derrotas; 50 gols marcados e 53 sofridos.
Como mandante: quatro vitórias, quatro empates e uma derrota.
Como visitante: três vitórias e seis derrotas.
Goleadores: Guto e Joel (12), Paulinho e Xandy (7), Maurício (3), Matheuzinho, Dudu, Chico e Renan (2) e 1 contra.
Histórico da equipe no Gauchão (desde 2022)
- 2024 - oitavas de final
- 2023 - semifinalista da Série B
- 2022 - vice-campeão da Série C
Temporada 2025
- Campeão da Taça Farroupilha - Região Noroeste - derrotando Santa Rosa nas finais.
AAGF X ACE Filtradores (8º x 9º)
- Ida - 18/10, às 20h, no Ginásio Júlio Redecker, em Tupandi;
- Volta - 24/10, às 21h, no Centro Desportivo Municipal Lauro Reinoldo Reetz, em Agudo.
Último confronto entre eles
6/9 - fase classificatória do Gauchão
- AAGF 4x1 em Agudo;
- Gols de Du (2), Júnior e Feitosa para a AAGF. Júnior descontou para o Filtradores.
Associação Agudense de Futsal (AAGF)
- Cidade: Agudo
- Ginásio: CDM Lauro Reinoldo Reetz
- Fundação: 2002 (23 anos)
- Técnico: Matheus Lazzarotto
Campanha: oitavo colocado, com 27 pontos em 18 jogos; oito vitórias, três empates e sete derrotas; 43 gols marcados e 35 sofridos.
Como mandante: cinco vitórias e quatro derrotas.
Como visitante: três vitórias, três empates e três derrotas.
Goleadores: Léo Arara (7), Ferrugem e Du (6), Netinho e Deivid Brazeiro (5), Enzo (4), João Ferrari (3), Feitosa, Titi e Deivão (2) e Feyjão (1).
Histórico da equipe no Gauchão (desde 2022)
- 2024 - oitavas de final
- 2023 - vice-campeã da Série B
- 2022 - campeã da Série C
Temporada 2025
- Campeão da Taça Farroupilha - Região Central - derrotando Santa Cruz Futsal;
- Eliminada na primeira fase da Copa dos Pampas, pela Atlec, de Três Passos.
Associação Cultural e Esportiva Filtradores
- Cidade: Bom Princípio
- Ginásio: Júlio Redecker, em Tupandi
- Fundação: 2014 (11 anos)
- Técnico: Rodrigo Saldanha
Campanha: nono colocado, com 25 pontos em 18 jogos; oito vitórias, um empate e nove derrotas; 51 gols feitos e 51 sofridos.
Como mandante: cinco vitórias e quatro derrotas.
Como visitante: três vitórias, um empate e cinco derrotas.
Goleadores: Dresch (12), Júnior e Schoulten (11), Mathías (4), Lucas e Vini Scola (3), Flecha (2), Lucon, W. Gomes, Bruninho e Luís (1) e 1 contra.
Histórico da equipe no Gauchão
- 2025 - estreante na Série A
- 2024 - campeão da Série B
- 2023 - vice-campeão da Série C
Temporada 2025
- Nenhuma disputa além do Gauchão.
Regulamento
O time que somar o maior número de pontos após a segunda partida, estará classificado para às quartas de final (terceira fase). Em caso de empate em pontos ao término da segunda partida, será disputada uma prorrogação de 10 minutos (cinco minutos para cada lado). Persistindo o empate, estará classificada a equipe com melhor campanha na primeira fase.
- Não haverá disputa de pênaltis em nenhuma etapa da competição;
- Não existe o critério de saldo de gols simples ou gols qualificados (gol marcado na casa do adversário valendo dobrado).
Composição das quartas de final
A formação se dará conforme a pontuação somada da primeira fase e das oitavas. Os confrontos envolverão a primeira campanha x oitava campanha, a segunda x a sétima, a terceira x a sexta e a quarta x a quinta.
Estatísticas do Gauchão
- Jogos realizados: 171;
- Gols marcados: 931;
- Média de gols por partida: 5.44.
Principais goleadores
- Ronaldo (Lagoa EC), com 22 gols
- Cavinato (Guarany-ESP), com 16 gols
- Gui Farinho (AGE), Duh Moura e
- Maicon Douglas (Uruguaianense), com 14 gols
Melhor time da 1ª fase
Passo Fundo: 44 pontos em 18 jogos
Melhor ataque
Uruguaianense: 75 gols em 18 jogos
Melhor defesa:
Passo Fundo: 23 gols em 18 jogos
Jogos com mais gols (13)
Cerro Largo 9x4 Lokomotiv, em Cerro Largo, e Lokomotiv 5x8 Uruguaianense, em Palmeira das Missões.
Jogo com menos gols (0)
Afucs 0x0 AAGF, em Seberi.
Pior time da primeira fase
ASF (Serafina Corrêa): cinco pontos em 18 jogos
Pior ataque
ASF (Serafina Corrêa): 29 gols em 18 jogos
Pior defesa
Lokomotiv (Palmeira das Missões): 91 gols em 18 jogos
Melhores mandantes
Passo Fundo e Uruguaianense: 25 pontos em 27 possíveis (oito vitórias e um empate em nove partidas)
Melhor visitante
Passo Fundo: 19 pontos em 27 possíveis. Seis vitórias, um empate e duas derrotas em nove partidas
Pior mandante
Lokomotiv (Palmeira das Missões) e ASF (Serafina Corrêa): quatro pontos em 27 possíveis (uma vitória, um empate e sete derrotas em nove partidas)
Pior visitante
ASF (Serafina Corrêa): um ponto em 27 possíveis (um empate e oito derrotas em nove partidas)
Cartões Amarelos: 877
Times com mais amarelos: Lokomotiv (62), Marau (58) e Guarany-ESP (57)
Time com menos amarelos: ASF (30), Afucs e ACBF (31)
Cartões Vermelhos: 79
Times com mais expulsões: Marau (9), AGE, AAGF, Entre-Ijuís e Horizontina (7)
Time sem expulsões
Sercca (Casca)
Rebaixamento
Caíram para a Série B na próxima temporada, as equipes da Afucs (Seberi), do Lokomotiv (Palmeira das Missões) e da ASF - Associação Serafinense de Futsal - (Serafina Corrêa).