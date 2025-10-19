Guarany de Espumoso x AGE Guaporé: tudo sobre o jogo pelas oitavas do Gauchão de Futsal

Guarany de Espumoso e AGE Guaporé se enfrentam nesta segunda-feira (20), às 20h, no Ginásio Módulo Esportivo, em Espumoso. O duelo é válido pelo jogo de ida das oitavas de final do Gauchão de Futsal.
A partida terá transmissão ao vivo, com imagens, no site de Zero Hora e no YouTube de GZH.
Abaixo, fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.
Onde assistir a Guarany de Espumoso x AGE Guaporé
GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero Hora.
Como chegam
Guarany de Espumoso
Atual vencedor da competição, o Guarany foi campeão neste ano em função do atraso da reta final da edição de 2024. Na primeira fase não apresentou o desempenho esperado e terminou na 12ª colocação. O destaque do time na temporada é o mesmo do ano passado, Diego Cavinato, artilheiro do time com 16 gols. Em 2024, ele foi premiado como goleador do Gauchão. O técnico da equipe é Bipe Fernandes.
Veja os relacionados para o jogo:
- 1 - Bruno Donha
- 3 - Léo Parisoto
- 8 - Nahoã
- 10 - Parminha
- 12 - Marlon
- 20 - Luan
- 31 - Giovane
- 33 - Mateus Cabo
- 55 - Beiço
- 71 - Cavinato
- 97 - Igão
- 96 - Deivão
AGE Guaporé
Dona da quinta melhor campanha da primeira fase, a AGE chega com o quarto melhor ataque, com 56 gols marcados. O artilheiro da equipe é Gui Farinho, autor de 14 gols na competição. A boa campanha até aqui soma nove vitórias, seis empates e três derrotas. O time treinado por Adão Vilanova e conta com um dos melhores desempenhos em casa, tendo apenas uma derrota.
Veja os relacionados para o jogo:
- 2 - Elton
- 4 - Tapejara
- 6 - Bernardo
- 7 - Patrick
- 8 - Pedrinho
- 10 - Peixoto
- 11 - Mateus
- 12 - Pity
- 15 - Guilherme
- 19 - Lucas Peres
- 24 - Edu
- 25 - Vitor
- 90 - Jacky