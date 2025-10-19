Guarany de Espumoso x AGE Guaporé: tudo sobre o jogo pelas oitavas do Gauchão de Futsal

Guarany de Espumoso x AGE Guaporé: tudo sobre o jogo das oitavas de final. Arte GZH

Guarany de Espumoso e AGE Guaporé se enfrentam nesta segunda-feira (20), às 20h, no Ginásio Módulo Esportivo, em Espumoso. O duelo é válido pelo jogo de ida das oitavas de final do Gauchão de Futsal.

A partida terá transmissão ao vivo, com imagens, no site de Zero Hora e no YouTube de GZH.

Abaixo, fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.

Leia Mais Confira a tabela do Gauchão de Futsal 2025

Onde assistir a Guarany de Espumoso x AGE Guaporé

GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero Hora.

Como chegam

Guarany de Espumoso

Atual vencedor da competição, o Guarany foi campeão neste ano em função do atraso da reta final da edição de 2024. Na primeira fase não apresentou o desempenho esperado e terminou na 12ª colocação. O destaque do time na temporada é o mesmo do ano passado, Diego Cavinato, artilheiro do time com 16 gols. Em 2024, ele foi premiado como goleador do Gauchão. O técnico da equipe é Bipe Fernandes.

Veja os relacionados para o jogo:

1 - Bruno Donha

3 - Léo Parisoto

8 - Nahoã

10 - Parminha

12 - Marlon

20 - Luan

31 - Giovane

33 - Mateus Cabo

55 - Beiço

71 - Cavinato

97 - Igão

96 - Deivão

AGE Guaporé

Dona da quinta melhor campanha da primeira fase, a AGE chega com o quarto melhor ataque, com 56 gols marcados. O artilheiro da equipe é Gui Farinho, autor de 14 gols na competição. A boa campanha até aqui soma nove vitórias, seis empates e três derrotas. O time treinado por Adão Vilanova e conta com um dos melhores desempenhos em casa, tendo apenas uma derrota.

Veja os relacionados para o jogo:

2 - Elton

4 - Tapejara

6 - Bernardo

7 - Patrick

8 - Pedrinho

10 - Peixoto

11 - Mateus

12 - Pity

15 - Guilherme

19 - Lucas Peres

24 - Edu

25 - Vitor

90 - Jacky

Acompanhe ao vivo a partida