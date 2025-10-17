Guarani-FW x Atlântico: tudo sobre o jogo pelas oitavas do Gauchão de Futsal

Guarani-FW x Atlântico: tudo sobre o jogo das oitavas de final. Arte GZH

Guarani-FW e Atlântico se enfrentam neste sábado (18), às 18h, no Ginásio Itapagé, em Frederico Westphalen. O duelo é válido pelo jogo de ida das oitavas de final do Gauchão de Futsal.

A partida terá transmissão ao vivo, com imagens, no site de Zero Hora e no YouTube de GZH.

Abaixo, fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.

Onde assistir a Guarani-FW x Atlântico

GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero Hora.

Como chegam

Guarani-FW

Apesar de ter passado boa parte da primeira fase na zona de rebaixamento, o Guarani se recuperou nas últimas rodadas e buscou quatro vitórias consecutivas, terminando com a 14ª colocação. O clube busca superar a sua melhor campanha, quando chegou às quartas de final em 2024. Com oito gols, o artilheiro é o ala William. Já o técnico é Juninho Madruga.

Atlântico

Terceiro colocado na primeira fase, o Galo mesclou o time sub-20, assim como jogadores de menor rodagem na Liga Nacional de Futsal (LNF). Mesmo assim manteve o alto nível e chega como favorito ao título gaúcho. Na competição, o artilheiro é Vagner, com sete gols, jogador que também detém o posto na LNF. O treinador é o experiente Paulinho Sananduva. O Atlântico busca o tricampeonato, visto que venceu em 2019 e 2021.

Acompanhe ao vivo Guarani-FW e Atlântico