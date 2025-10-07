Gaúchos estreiam nesta terça em competição que pode levar à Libertadores de Futsal

Russo Preto venceu o Umuarama por 4 a 3 com um gol marcado nos últimos segundos da partida. Mauricio Moreira / CBFS

Começou nesta terça-feira (7) a Copa Sul de Futsal. O torneio regional está sendo disputado em Itaipulândia, no interior do Paraná, e segue até domingo (12). São duas equipes gaúchas na disputa.

Quem já entrou em quadra foi o Russo Preto, de Não-Me-Toque, que está no Grupo B. Contra o Umuarama, time que enfrentará o Atlântico nas oitavas da Liga Nacional de Futsal (LNF), os gaúchos fizeram 4 a 3.

Depois, a SER Santiago foi derrotada por 3 a 1 para os donos da casa, o Itaipulândia, em partida válida pelo Grupo A. A equipe vem embalada após a conquista da Taça Brasil - 1ª Divisão, no mês passado, título que garantiu o acesso à Divisão Especial do próximo ano.

Na Copa Sul, a disposição coloca dois grupos com quatro times de cada lado. Ao todo, são dois gaúchos, três paranaenses e três representantes de Santa Catarina. Os clubes jogam entre si dentro das chaves em turno único. Depois, avançam os dois melhores de cada grupo para as semifinais.

A competição serve como um primeiro passo para essas equipes rumo à Libertadores. O vencedor garante vaga na Copa dos Campeões Regionais. Se for campeão desse outro torneio, chega à Supercopa, que será disputada em janeiro de 2026, e dá vaga na Libertadores.

Confira os grupos da Copa Sul

Grupo A: Guarapuava, Itaipulândia, Pouso Redondo e Santiago.

Grupo B: Jaraguá, Joinville, Russo Preto e Umuarama.

Confira o calendário dos jogos

Grupo A

07/10 - 16h - Guarapuava 2x3 Pouso Redondo

07/10 - 20h - Itaipulândia 3x1 SER Santiago

08/10 - 16h - Pouso Redondo x SER Santiago

08/10 - 18h - Itaipulândia x Guarapuava

09/10 - 16h - SER Santiago x Guarapuava

x Guarapuava 09/10 - 18h - Itaipulândia x Pouso Redondo

Grupo B

07/10 - 14h - Umuarama 3x4 Russo Preto

07/10 - 18h - Jaraguá 0x0 Joinville

08/10 - 14h - Joinville x Russo Preto

08/10 - 20h - Jaraguá x Umuarama

09/10 - 14h - Russo Preto x Jaraguá

x Jaraguá 09/10 - 20h - Joinville x Umuarama

Semifinais

10/10 - 17h - 1° colocado Grupo A x 2° colocado Grupo B

10/10 - 20h - 1° colocado Grupo B x 2° colocado Grupo A

Final