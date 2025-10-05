Gauchão de Futsal: Série B define confrontos das oitavas

A última rodada da fase classificatória na Série B do Gauchão de Futsal não trouxe grandes novidades. Os 16 times classificados às oitavas de final do campeonato já estavam conhecidos por antecipação. As partidas serviram para definir a posição final deles dentro das chaves e o chaveamento da próxima etapa.
Resultados Série B
Grupo A
Alaf 3x1 São José
Tapejara 5x3 União Parobé
Soberano 3x3 Ibira
Grupo B
Giruá 1x6 Atlec
Nadas Branco 1x4 Vélez Camaquã
Asserc 0x7 Santa Cruz (WO)
Asserc 0x7 União Castilhense (WO)
A Asserc, de Bagé, perdeu as duas partidas da última rodada por WO. Segundo nota oficial publicada pela União Castilhense, de Veranópolis, o time mandante não tinha ginásio disponível dentro dos requisitos exigidos pela Liga Gaúcha de Futsal (LGF).
Por se tratar da última data da fase classificatória, e conforme previsto no regulamento da competição, a partida foi considerada W.O. E quando isto acontece, o placar considerado é de 7 a 0 contra o infrator.
Confrontos das oitavas
Apesar das duas derrotas por W.O, a Asserc já entrou classificada, porque todos os times do Grupo B avançaram.
Os confrontos ficaram assim:
Asaf x Asserc
Ibira x David Futsal
Soberano x União Castilhense
Tapejara x Santa Cruz Futsal
Nadas Branco x AGSL
Giruá Futsal x São José
Vélez Camaquã x FX Futsal
Atlec x União Parobé
Os times da esquerda decidem em casa.