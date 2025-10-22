Gauchão de Futsal: confira os classificados para as quartas de final

ACBF 4x1 Lagoa Futsal foi o último jogo de ida das oitavas de final. Kenya Cecconelo / Lagoa Futsal

Entre os dias 21 e 28 de outubro serão conhecidas as equipes que avançarão às quartas de final do Gauchão de Futsal. Os jogos de volta das oitavas, assim como todas as partidas do mata-mata, tem transmissão ao vivo e com imagens no Youtube de GZH.

O saldo de gols não é considerado nos mata-matas do Gauchão de Futsal, somente o resultado — vitória, empate ou derrota. Assim, os times que venceram a partida de ida podem jogar pelo empate na volta, e os que empataram ou perderam precisam brigar pela vitória.

Em caso de uma vitória e uma derrota ou de dois empates, o jogo de volta tem prorrogação. Se o empate persistir, se classifica o time com melhor campanha na primeira fase.

Classificados para as quartas de final

Atlântico

Jogos de volta das oitavas

Atlântico 3x2 Guarani-FW

AMF x Entre-Ijuís — quinta-feira (23), às 20h

AGE Guaporé x Guarany de Espumoso — sexta-feira (24), às 19h

AAGF x Filtradores — sexta-feira (24), às 21h

Uruguaianense x Sercca — sábado (25), às 20h

Santa Rosa x Horizontina — segunda-feira (27), às 20h

Lagoa Futsal x ACBF — terça-feira (28), às 19h

Passo Fundo x Cerro Largo — terça-feira (28), às 21h