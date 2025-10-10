Futsal feminino: Gauchão começa a ser decidido neste sábado, em Uruguaiana

Final repetida desde 2021 na LGF. Fernanda Malfussi / Divulgação Celemaster Uruguaianense

Pelo quinto ano seguido, as finais do Gauchão Feminino de Futsal vão ter as mesmas adversárias. De um lado, a multicampeã, Celemaster, de Uruguaiana. Do outro, a representante da zona sul do Estado que nunca venceu o campeonato: a Malgi, de Pelotas.

O primeiro duelo decisivo de 2025 vai ser neste sábado (11), em Uruguaiana, no Ginásio Gilberto Schmitt, o Schmittão, a partir das 20h. O confronto de volta será em Pelotas, com mando da Malgi, no dia 25 de outubro.

Desde que a Liga Gaúcha de Futsal (LGF) realiza o Gauchão feminino, a Celemaster sempre foi campeã. São seis títulos desde 2019. Nos últimos quatro anos, a Malgi ficou com o vice-campeonato. A ACBF, de Carlos Barbosa, foi vice em 2019 e o Palestra, de Erechim, ficou em segundo em 2020.

Malgi tem a melhor campanha

Em 2025, as pelotenses decidem em casa por possuírem a melhor campanha na fase anterior. Foram seis vitórias em seis partidas, com 45 gols marcados e apenas cinco sofridos. A Celemaster terminou a etapa classificatória na vice-liderança, com quatro vitórias e duas derrotas, justamente, para a Malgi.

Com isso, o time da Fronteira Oeste precisou fazer dois jogos semifinais contra o Palestra, de Erechim. Venceu em casa, na ida, por 13 a 0. E confirmou a vaga com um 5 a 1 na casa das adversárias.