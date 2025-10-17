Filtradores x AAGF: tudo sobre o jogo pelas oitavas do Gauchão de Futsal

Filtradores x AAGF: tudo sobre o jogo das oitavas de final. Arte GZH

Filtradores, de Bom Princípio, e AAGF, de Agudo, se enfrentam neste sábado (18), às 20h, no Ginásio Poliesportivo Julio Redecker, em Tupandi. O duelo é válido pelo jogo de ida das oitavas de final do Gauchão de Futsal.

A partida terá transmissão ao vivo, com imagens, no site de Zero Hora e no YouTube de GZH.

Abaixo, fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.

Onde assistir a Filtradores x AAGF

GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero Hora.

Como chegam

Filtradores

Campeão da Série B do ano passado, o Filtradores garantiu o nono lugar na primeira fase, mas chegou a liderar a competição nas primeiras rodadas. Em seu primeiro ano na elite, a equipe busca surpreender e recuperar a boa fase do começo da competição. Os artilheiros são William Dresch e Matheus, ambos com 11 gols. Já o técnico é Rodrigo Saldanha.

AAGF

Campeão da Taça Farroupilha - Região Central nesta temporada, a equipe de Agudo teve uma primeira fase de boa regularidade e conseguiu estar entre os oito primeiros, o que a credencia para decidir a vaga nas quartas em casa. O time tem a terceira melhor defesa do Gauchão e tem no comando técnico Matheus Lazzarotto. O artilheiro é Léo Arará, autor de sete gols.

Acompanhe ao vivo a partida