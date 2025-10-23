Falcão irá participar de jogo festivo de futsal em cidade gaúcha

Falcão é bicampeão do mundo pela seleção brasileira de futsal. Lars Baron / Getty Images/Fifa

Tido por muitos como o maior jogador da história do futsal, Falcão estará em solo gaúcho no próximo mês. No dia 19 de novembro, a partir das 19h, ele irá participar de um jogo festivo no Ginásio Itapagé, em Frederico Westphalen.

O evento tem organização da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI/FW) e do Guarani-FW, time da cidade que participou do Gauchão de Futsal, mas foi eliminado pelo Atlântico nas oitavas de final.

Dentro de quadra jogarão "Amigos do Guarani" contra "Amigos do Falcão e Tropa do Raio". A Tropa do Raio é um grupo de influenciadores. Entre eles está Luisin, que soma mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais e que costuma participar de jogos festivos, inclusive ao lado de Falcão.

Além da partida e de algumas apresentações, o evento apresenta um viés beneficente, já que o público poderá doar brinquedos e/ou livros no local. Da mesma forma, também será possível jogar ao lado de Falcão. A oportunidade será disponibilizada por meio de cotas de patrocínio.