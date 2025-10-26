Estão definidas as semifinais da Série Ouro

Russo Preto, de Não-Me-Toque, vai para a semifinal da Série Ouro Mauricio Moreira / CBFS

Os quatro melhores times do Estadual de Futsal da Série Ouro já são conhecidos: Atlântico, de Erechim; ACBF, de Carlos Barbosa; Russo Preto, de Não-Me-Toque; e SER Santiago. Nos próximos dias, a Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) deve confirmar dias e horários dos confrontos da fase semifinal. De um lado, ACBF contra Atlântico, de outro, SER Santiago versus Russo Preto.

Neste sábado (25), ocorreram as três classificações que faltavam. Em Carlos Barbosa, a ACBF goleou o Rio-Grandense, de Rio Grande, por 5 a 0, totalizando 10x0 no agregado. Em Santiago, a SER Santiago voltou a vencer a Sercesa, de Carazinho, agora por 4 a 1, totalizando 9x2 no agregado. E no confronto mais equilibrado, o Russo Preto passou pela Associação Nova Petrópolis, em Não-Me-Toque. Vitória por 3 a 2, após empate em 3x3 no jogo de ida.

Final da Prata