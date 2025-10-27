Equipe gaúcha tem jogador convocado para a seleção brasileira de futsal pela primeira vez

Léo Borges foi chamado pela primeira vez para a seleção brasileira principal. Cecilia Prutchansky / CBFS/Divulgação

A seleção brasileira de futsal foi convocada na sexta-feira (24) para a disputa da primeira fase da Liga Evolução, competição sul-americana que conta com jogos nas categorias principal e sub-20. Na lista da equipe profissional, chama a atenção a presença do ala Léo Borges, da SER Santiago. Ele é o primeiro jogador da história do clube a ser chamado para representar o Brasil nas quadras.

Para a categoria principal foram chamados apenas atletas sub-23. A ideia da comissão técnica foi permitir uma melhor interação com a base, assim como contribuir com a descoberta de novos jogadores. O técnico será Rafael Cafu, comandante da equipe sub-20 do Magnus. Já na seleção sub-20, o responsável será Diogo Barros, que comanda o Minas em tal categoria e a seleção sub-17.

Léo Borges tem 23 anos e é natural de Alvorada. Ele foi contratado pela SER Santiago nesta temporada após passagem pela Yeesco, clube em que foi vice-campeão do Gauchão 2024, que teve a final disputada em 2025. Antes, o atleta já havia passado pela ACBF e pela Assoeva.

Em 2023, o jogador representou a seleção no Sul-Americano sub-20, competição vencida pelo Brasil. Contudo, esta foi a primeira convocação para a equipe principal. Também foi a primeira vez que a SER Santiago teve um atleta convocado. Nas redes sociais, o clube classificou a conquista como um "momento histórico". Confira abaixo.

Em 2025, a equipe da Região Central do Estado está classificada para as semifinais da Série Ouro e enfrentará o Russo Preto, de Não-Me-Toque. Apesar disso, a grande conquista da temporada ocorreu em setembro, quando o clube venceu a Taça Brasil - 1ª Divisão, no Ceará, após enfrentar uma viagem de ônibus de mais de quatro dias.

A Liga Evolução

A primeira fase da competição, a Zona Norte, será disputada entre os dias 12 e 16 de novembro, na Venezuela. Ao lado do Brasil estão Equador, Venezuela, Colômbia e Peru. Na chave da Zona Sul estão Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia. O vencedor de cada grupo avança a final da competição.

A seleção brasileira irá se apresentar no dia 8 de novembro, em Sorocaba, onde realizará alguns treinos antes de embarcar para a Venezuela. A equipe sub-20 terá o mesmo chaveamento do time principal. Em tal categoria, o futsal gaúcho será representado pelo fixo Felipe, da ACBF.

