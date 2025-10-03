Equipe da Liga Nacional de Futsal desiste de encerramento das atividades e seguirá na competição

Santo André terminou a primeira fase na 14ª colocação. Gabriel Prates / Santo André / Divulgação

As oitavas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF) começam apenas na próxima semana, mas um assunto fora das quadras surpreendeu os entusiastas da competição. Nesta sexta-feira (3), o Santo André informou nas redes sociais que interrompeu as atividades de todas as suas categorias, incluindo o time profissional. A questão é que poucas horas depois, o time confirmou que mudou de ideia.

A equipe paulista se classificou para o mata-mata e tem jogos contra o Magnus marcados para os dias 10 e 22 deste mês. Na primeira fase, o clube terminou na 14ª colocação.

No primeiro comunicado, o motivo para tomar a decisão seria a interrupção dos envios de recursos que teriam sido previamente acordados com a prefeitura de Santo André. Segundo a nota, a verba cobria custos de toda a operação administrativa, logística e técnica da modalidade.

Prefeitura se manifestou

Em nota publicada na mesma rede social, a prefeitura de Santo André informou que todo o valor destinado ao time de futsal já havia sido repassado. Contudo, disse que o clube solicitou novos recursos para concluir o ano. O órgão garantiu que a solicitação foi aprovada, e os valores seriam direcionados ao time nos próximos dias.

Horas depois, um novo comunicado do Santo André confirmou o acerto com a prefeitura. Segundo a nota, o pagamento dos recursos será feito na quarta-feira (8).

A primeira publicação do clube causou surpresa no público do futsal e na própria Liga Nacional, que não chegou a se manifestar sobre o caso.

Ainda nesta semana, o Santo André perdeu um de seus principais jogadores, o ala e fixo Ronaldinho, que foi anunciado pelo Real Elite, equipe que disputa a Kings League, competição que mescla o futebol sete com dinâmicas interativas. O time conta com três presidentes: a cantora Ludmilla, o humorista Whindersson Nunes e o influenciador Lucas Freestyle.

Confira a primeira nota publicada pelo Santo André

Pelo presente instrumento, o Santo André Futsal vem a público, por meio de sua Diretoria, formalizar e tornar de conhecimento geral a interrupção de todas as suas atividades e operações desportivas. Tal medida tem efeito imediato a partir de hoje 3 de outubro, e abrange a totalidade das categorias, desde os elencos de formação (base) até a equipe principal.

Destacamos que, até o presente momento, foram realizadas diversas tentativas de solução junto aos órgãos competentes, sem que houvesse êxito. Reiteramos que sempre honramos nossos compromissos com atletas, comissão técnica, profissionais envolvidos e pais responsáveis.

O legado construído pelo Santo André Futsal, alicerçado na formação social e esportiva de centenas de jovens, bem como na representatividade digna e elevada do município em competições estaduais e nacionais, é um patrimônio que jamais poderá ser apagado. Contudo, torna-se objetivamente impossível a continuidade das ações e o planejamento desportivo em decorrência direta da interrupção dos envios de recursos que foram previamente acordados e pactuados para a cobertura dos custos de manutenção de toda operação administrativa, logística e técnica da modalidade exige.

Reiteramos nosso profundo apreço e compreensão, e contamos com o entendimento e a solidariedade de todos os indivíduos envolvidos.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários, dentro dos limites da informação ora veiculada.

Respeitosamente,

Rodolfo Guedes

Presidente do Santo André Futsal

Confira a nota publicada pela prefeitura de Santo André

A Prefeitura de Santo André informa que todo o repasse provisionado para a SAF (Futsal de Santo André), no valor de R$ 2.334.000,00 referentes ao exercício de 2025, já foram realizados de forma antecipada.

A SAF, por sua vez, solicitou uma verba extra para o fechamento do ano. Tal solicitação foi analisada, aprovada e a entidade já foi devidamente comunicada de que o repasse será efetivado nos próximos dias.

Diante disso, não compreendemos a recente manifestação pública da SAF. Reforçamos que a Prefeitura de Santo André mantém seu compromisso com uma gestão responsável, transparente e sempre aberta ao diálogo e à prestação de contas.

Prefeitura de Santo André

Confira a segunda nota publicada pelo Santo André

O Santo André Futsal informa que, após a nota oficial publicada recentemente, recebeu uma devolutiva da Prefeitura de Santo André confirmando que o repasse será realizado na próxima quarta-feira.