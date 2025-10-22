Equilíbrio e boas atuações marcam os jogos de ida das oitavas de final do Gauchão de Futsal

Horizontina e Santa Rosa empataram em clássico regional. Ricardo Marchetti / Horizontina Futsal/Divulgação

Os jogos de ida das oitavas de final do Gauchão de Futsal terminaram nesta terça-feira (21). Foram oito partidas de alto nível, que reforçam a competitividade envolvida na competição realizada pela Liga Gaúcha.

Dentro de quadra, apenas dois jogos terminaram em empate. Isto é, com exceção da vitória da ACBF sobre o Lagoa Futsal, todas as partidas tiveram equilíbrio do início ao fim, com as duas equipes podendo sair com resultado favorável.

Ainda nesta terça começam os confrontos de volta, com Atlântico e Guarani-FW, em Erechim. Vale destacar que todos os jogos da fase de mata-mata tem transmissão ao vivo e em imagens no YouTube de GZH.

Confira abaixo um resumo dos jogos de ida das oitavas de final do Gauchão de Futsal.

Mandantes venceram

Guarany levou vantagem diante da AGE Guaporé. Kamilla Köpsell / Guarany de Espumoso/Divulgação

Foram quatro vitórias entre mandantes nos jogos de ida das oitavas de final. No duelo menos movimentado, Entre-Ijuís venceu a AMF, de Marau, por 1 a 0, com gol de Maurício.

Dentro de casa, o Sercca superou um dos favoritos ao título, a Uruguaianense, por 3 a 1, em uma partida que contou com dois gols oriundos de cobranças de escanteio a favor do time da casa.

Já em Espumoso, Guarany e AGE Guaporé protagonizaram um dos melhores jogos até aqui. Com direito a uma virada, pênaltis perdidos e duas cobranças de tiro-livre, os donos da casa venceram por 3 a 2. O destaque do confronto foi Jean Rodrigues, autor de dois gols e uma assistência.

E em Carlos Barbosa, a ACBF venceu o Lagoa Futsal com tranquilidade por 4 a 1. Barbosinha, artilheiro da equipe na temporada fez dois gols.

Visitantes que se deram bem

Atlântico venceu o Guarani-FW, em Frederico Westphalen. @maridellameafoto / Divulgação

Apenas duas equipes venceram jogos fora de casa nos confrontos de ida. No primeiro dia, o Passo Fundo Futsal goleou o Cerro Largo por 4 a 1, com dois gols marcados por Elisandro Imperador. A equipe enfrentou uma partida dura, mas conseguiu se sobressair nos minutos finais, já que o Cerro Largo colocou em quadra o goleiro-linha.

E o Atlântico venceu o Guarani-FW por 5 a 3. No primeiro tempo, o Galo terminou atrás no placar, mas virou o resultado na etapa final. Mesmo com os titulares em quadra, a equipe de Erechim não teve facilidades para sair com a vitória, mas mostrou que o elenco recheado fez a diferença na etapa final, quando os donos da casa não tinham mais o mesmo vigor do primeiro tempo.

Tudo igual na ida

Dos oito jogos disputados, apenas dois terminaram com empates. Em Horizontina, os donos da casa até saíram atrás no placar contra o Santa Rosa, mas buscaram o empate. Os gols foram marcados por Vincenzo e Juninho, ambos em finalizações de fora da área.

Já Filtradores, de Bom Princípio, e AAGF, de Agudo, empataram em 2 a 2, com todos os gols sendo marcados no primeiro tempo. Do lado da equipe da Região Central, o destaque foi o goleiro Ceará, que evitou a vitória dos donos da casa em diferentes momentos do confronto.

Pelo Filtradores quem mais se destacou foi Lucas, autor do primeiro gol e dono da assistência que resultou no gol de empate.

Resultados dos jogos de ida

Jogos de volta

Terça-feira (21)

20h45min - Atlântico x Guarani-FW

Quinta-feira (23)

20h - AMF Futsal x Entre-Ijuís

Sexta-feira (24)

19h - AGE Guaporé x Guarany de Espumoso

21h - AAGF x Filtradores

Sábado (25)

20h - Uruguaianense x Sercca

Segunda-feira (27)

20h - Santa Rosa x Horizontina

Terça-feira (28)