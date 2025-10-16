Futsal

Notícia

Entre-Ijuís x AMF: tudo sobre o jogo pelas oitavas do Gauchão de Futsal

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (17), em Entre-Ijuís, pelo primeiro confronto do mata-mata da competição

