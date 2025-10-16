Entre-Ijuís x AMF: tudo sobre o jogo pelas oitavas do Gauchão de Futsal

Entre-Ijuís x AMF: tudo sobre o jogo das oitavas de final. Arte GZH

As oitavas de final do Gauchão de Futsal vão começar. No primeiro jogo de ida estarão Entre-Ijuís e AMF Futsal, nesta sexta-feira (17), às 19h, no Ginásio Estadual Dr. Ricardo Leônidas Ribas, em Entre-Ijuís.

A partida, assim como todos os demais jogos do mata-mata da competição, terá transmissão ao vivo, com imagens no site de Zero Hora e no YouTube de GZH.

Abaixo, fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.

Onde assistir a Entre-Ijuís x AMF Futsal

GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero hora, a partir das 19h desta sexta-feira.

Como chegam Entre-Ijuís e AMF Futsal

Entre-Ijuís

Em seu segundo ano na primeira divisão, a equipe busca superar a campanha do ano passado, quando foi eliminada justamente nas oitavas de final. Na primeira fase deste ano, o Entre-Ijuís terminou com a 10ª colocação e terá pela frente o sétimo colocado, o que reforça o confronto como um dos mais equilibrados. O artilheiro do time é o pivô Joel, que marcou 12 gols até aqui. O técnico é Fabinho.

Veja os relacionados para o jogo

05 Renan

06 Pires

07 Maurício

08 Paulinho

09 Joel

11 Mateus

12 Gabriel

16 Guto

18 Chico

19 Matheus Ebres

20 Franco

33 Xandy

77 Dudu

98 Márcio

AMF Futsal

A equipe de Marau chega em sua sétima participação no Gauchão Série A e tem como melhor campanha as semifinais em 2019. Nesta temporada, o time terminou em sétimo lugar. Após o término da primeira fase, a AMF chegou a ser julgada pela possível escalação irregular de um atleta, mas foi inocentada, o que não modificou a posição na tabela. Do elenco, os artilheiros são o fixo Tomás e o ala Kaiky, ambos com nove gols. O técnico é Giba.

Veja os relacionados para o jogo

01 Walison

04 Romulo

05 Pastor

07 Formiga

08 Tomas

09 Everton

11 Caio Carioca

12 Ponce

17 Caio

20 Cris Zaparoli

21 João Paulo

30 Xuxa

70 Kaiky

77 João

