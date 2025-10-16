Entre-Ijuís x AMF: tudo sobre o jogo pelas oitavas do Gauchão de Futsal

As oitavas de final do Gauchão de Futsal vão começar. No primeiro jogo de ida estarão Entre-Ijuís e AMF Futsal, nesta sexta-feira (17), às 19h, no Ginásio Estadual Dr. Ricardo Leônidas Ribas, em Entre-Ijuís.
A partida, assim como todos os demais jogos do mata-mata da competição, terá transmissão ao vivo, com imagens no site de Zero Hora e no YouTube de GZH.
Abaixo, fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.
Onde assistir a Entre-Ijuís x AMF Futsal
GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero hora, a partir das 19h desta sexta-feira.
Como chegam Entre-Ijuís e AMF Futsal
Entre-Ijuís
Em seu segundo ano na primeira divisão, a equipe busca superar a campanha do ano passado, quando foi eliminada justamente nas oitavas de final. Na primeira fase deste ano, o Entre-Ijuís terminou com a 10ª colocação e terá pela frente o sétimo colocado, o que reforça o confronto como um dos mais equilibrados. O artilheiro do time é o pivô Joel, que marcou 12 gols até aqui. O técnico é Fabinho.
Veja os relacionados para o jogo
- 05 Renan
- 06 Pires
- 07 Maurício
- 08 Paulinho
- 09 Joel
- 11 Mateus
- 12 Gabriel
- 16 Guto
- 18 Chico
- 19 Matheus Ebres
- 20 Franco
- 33 Xandy
- 77 Dudu
- 98 Márcio
AMF Futsal
A equipe de Marau chega em sua sétima participação no Gauchão Série A e tem como melhor campanha as semifinais em 2019. Nesta temporada, o time terminou em sétimo lugar. Após o término da primeira fase, a AMF chegou a ser julgada pela possível escalação irregular de um atleta, mas foi inocentada, o que não modificou a posição na tabela. Do elenco, os artilheiros são o fixo Tomás e o ala Kaiky, ambos com nove gols. O técnico é Giba.
Veja os relacionados para o jogo
- 01 Walison
- 04 Romulo
- 05 Pastor
- 07 Formiga
- 08 Tomas
- 09 Everton
- 11 Caio Carioca
- 12 Ponce
- 17 Caio
- 20 Cris Zaparoli
- 21 João Paulo
- 30 Xuxa
- 70 Kaiky
- 77 João