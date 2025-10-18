Entre-Ijuís vence a AMF no primeiro jogo das oitavas de final do Gauchão de Futsal

Com o resultado, Entre-Ijuís depende de um empate para garantir a vaga nas quartas de final de forma inédita. Marcelo dos Santos / Divulgação

O primeiro jogo das oitavas de final do Gauchão de Futsal foi como o esperado. Com muita disputa dentro de quadra, Entre-Ijuís e AMF, de Marau, jogaram no Ginásio Dr. Ricardo Leônidas Ribas, em Entre-Ijuís, nesta sexta-feira (17). Os donos da casa venceram por 1 a 0.

Após um primeiro tempo superior dos visitantes, Entre-Ijuís melhorou na segunda etapa e chegou ao gol com o ala Maurício. O jogo ainda ficou marcado por um susto, quando um jogador teve de deixar o ginásio de ambulância após cair de costas na quadra.

Com o resultado, Entre-Ijuís depende de um empate para garantir a vaga nas quartas de final de forma inédita. Já a AMF precisa vencer por qualquer placar para forçar a prorrogação.

Leia Mais Confira a tabela do Gauchão de Futsal 2025

Domínio da AMF na primeira etapa

A primeira etapa teve domínio da equipe de Marau, ainda que não tenha conseguido abrir o placar. Logo no segundo minuto, o goleiro Márcio fez grande defesa no chute de Xuxa, dentro da área. Poucos minutos depois, ele voltou a salvar a equipe da casa. Em reposição rápida, João Paulo, goleiro da AMF finalizou da sua área. Márcio saltou e defendeu quase em cima da linha.

Os donos da casa tinham dificuldades para superar a forte marcação da AMF e apostavam na rotação do elenco, incluindo os goleiros. Do lado dos visitantes, a equipe seguia melhor e Kaiky quase marcou o primeiro. Dentro da área, ele concluiu para fora.

Outra grande chance do time de Marau ocorreu por volta dos 12 minutos. O artilheiro Tomás chutou de longe e acertou a trave. Em nova oportunidade, perto dos 14 minutos, Caio avançou, driblou Renan e errou o alvo no chute.

Do lado do Entre-Ijuís, foram mais finalizações para fora. O goleiro João Paulo até teve de trabalhar, mas não teve dificuldades para evitar as investidas do adversário.

Leia Mais Horizontina x Santa Rosa: tudo sobre o jogo pelas oitavas do Gauchão de Futsal

Susto no primeiro tempo

Quando faltavam 7min18s para o intervalo, o ala Dudu, do Entre-Ijuís, foi virar uma bicicleta em finalização na área adversária. Ele caiu na quadra e assustou o público presente. Após quase 10 minutos de atendimento, o jogador foi retirado de ambulância e encaminhado a um hospital. A partida voltou após 12 minutos. Segundo o presidente da equipe da casa, o jogador está bem.

Gol da vitória no segundo tempo

Na segunda etapa, Entre-Ijuís voltou melhor e começou pressionando na quadra de ataque. Com 1min30, após desarme, a bola sobrou para Guto perto da marca do tiro-livre direto. O jogador chutou forte e viu João Paulo fazer grande defesa.

A resposta veio rápido, com grande chance da AMF. Formiga foi acionado no lado esquerdo, avançou e bateu cruzado. Márcio fez novamente boa defesa.

Mais organizada nas jogadas de ataque, a equipe da casa conseguiu abrir o placar aos 16min2s. Após cobrança de escanteio, a bola foi rebatida para a entrada da área. Maurício aproveitou a sobra de primeira e marcou com a perna esquerda: 1 a 0.

Na sequência, a AMF se mandou ao ataque em busca do empate. Os goleiros Márcio e Chico salvaram o Entre-Ijuís em diferentes oportunidades. Da mesma forma, os visitantes demonstraram cansaço na reta final e esbarraram na marcação dos donos da casa em meia quadra.

Entre-Ijuís quase marcou o segundo gol faltando quatro minutos para o apito final. Após cobrança de escanteio na esquerda, Renan recebeu no lado direito e finalizou cruzado de fora da área. A bola desviou em Xuxa, que quase marcou contra. João Paulo defendeu em cima da linha.

Mesmo com o goleiro-linha em quadra, a AMF não conseguiu igualar o marcador e largou em desvantagem no jogo de ida. Entre-Ijuís depende de um empate para avançar.

Confira os melhores momentos da partida: