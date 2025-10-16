Em partida equilibrada, Vélez Camaquã perde para o Joinville e larga em desvantagem nas oitavas da Liga Nacional de Futsal

Equipe gaúcha teve grande atuação contra um dos favoritos ao título da Liga. Ricardo Weschenfelder / Vélez Camaquã/Divulgação

Apesar da boa atuação, o Vélez Camaquã não conseguiu resistir ao poderoso Joinville e largou em desvantagem nas oitavas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF). O Alviazul foi derrotado por 3 a 2, no Ginásio Wadislau Niemxeski, em Camaquã, nesta quarta-feira (15).

Os catarinenses marcaram com Dieguinho, Farias e Neto. Já os donos da casa balançaram as redes com Foguinho e Gui Falcão. O duelo também ficou marcado pelas atuações dos dois goleiros, Matheus, do Joinville, e PH, do Vélez Camaquã.

Os times voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (23), às 20h, no Centreventos Cau Hansen, em Joinville. Para chegar às quartas de final, os gaúchos precisam vencer por qualquer placar, o que força a prorrogação. Caso o empate persista no tempo extra, a vaga será decidida nos pênaltis.

No primeiro tempo

Desde os primeiros minutos, as duas equipes buscaram abrir o placar, o que deu espaço para os goleiros brilharem. Tanto Vélez quanto JEC exigiram grandes defesas dos dois arqueiros e davam indícios de que o jogo seria de muita intensidade.

Os visitantes abriram o placar próximo dos 10 minutos. Em jogada de cobrança de falta, Dieguinho finalizou de longe e não deu chances para PH.

Os donos da casa até tentaram empatar, mas Matheus salvou o Joinville em diferentes oportunidades e impediu o empate na primeira etapa.

Emoção até o fim no segundo tempo

A etapa final seguiu o ritmo apresentado nos primeiros 20 minutos, mas quem marcou primeiro foi o Vélez Camaquã. Aos 11 minutos e 40 segundos, a bola foi lançada em direção ao meio da quadra e Juninho desviou de cabeça. Foguinho entrou livre no lado esquerdo e finalizou na saída do goleiro: 1 a 1.

A comemoração do torcedor durou pouco, visto que o Joinville voltou à frente do placar cerca de dois minutos depois. Neto finalizou de fora da área, PH espalmou, e Farias prontamente empurrou para o fundo das redes.

Os catarinenses ainda ampliaram a vantagem faltando pouco mais de cinco minutos para o apito final. Neto recebeu a bola perto da marca do tiro-livre direto e chutou forte na direção do gol. A bola bateu no travessão e entrou: 3 a 1.

Atrás no placar, o técnico Gustavo Pellisoli colocou o goleiro-linha em quadra. A estratégia surtiu efeito quando o time descontou. Gui Falcão finalizou de bico de fora da área e acertou o canto do gol defendido por Matheus. Mesmo assim, o Alviazul não conseguiu buscar o empate, e a partida terminou com um 3 a 2 para os visitantes.