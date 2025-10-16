Futsal

Mata-mata
Notícia

Em partida equilibrada, Vélez Camaquã perde para o Joinville e larga em desvantagem nas oitavas da Liga Nacional de Futsal

Equipes voltam a se enfrentar na próxima semana, e os catarinenses dependem de um empate para avançar

Antonio Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS