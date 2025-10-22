Em Lages, seleção feminina de futsal inicia preparação para a Copa do Mundo

Seleção ficará em Lages (SC) até o fim de outubro. CBF / Divulgação

Começou nesta terça-feira (21), a preparação da seleção brasileira feminina de futsal visando a primeira Copa do Mundo organizada pela Fifa, entre o fim de novembro e o início de dezembro, nas Filipinas.

Em Lages, Santa Catarina, as 14 jogadoras convocadas foram submetidas a exames de sangue como parte do acompanhamento físico e de saúde da equipe. A partir desta quarta-feira (22), o técnico Wilson Sabóia começa a treinar o time dentro de quadra, para dois amistosos contra a Nova Zelândia, nos dias 25 e 27 de outubro. Os jogos ocorrerão a partir das 20h30min no Ginásio Jones Minosso, em Lages.

Após os confrontos, a equipe brasileira vai para a Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, onde ficará de 2 a 7 de novembro. Na sequência, a Seleção embarca para a Tailândia, onde vai encerrar a preparação em um local mais próximo das Filipinas. O Brasil chegará a Pasig, sede da Copa, na região metropolitana de Manila, dois dias antes do Mundial.