Em jogo equilibrado, Horizontina e Santa Rosa empatam pelas oitavas de final do Gauchão de Futsal

Duelo foi pegado e a definição ficou para o jogo da volta. Ricardo Marchetti / Horizontina Futsal/Divulgação

Tudo igual na região noroeste do Estado. Pela partida de ida das oitavas de final do Gauchão de Futsal, Horizontina e Santa Rosa empataram em 1 a 1 num duelo pegado no Ginásio Edio Stoll.

Vincenzo, da equipe da cidade terra natal da Xuxa, abriu o marcador logo aos 39 segundos de partida. E restando três minutos para o fim, Juninho igualou para o time da cidade de Gisele Bündchen.

Com o resultado, as equipes jogam por vitória para avançar às quartas de final do torneio. O jogo de volta será no dia 27, uma segunda-feira, às 20h, no Ginásio Municipal de Esportes João Batista Moroni.

Em segundos

O confronto entre Horizontina e Santa Rosa pelas oitavas Gauchão começou com muita intensidade. Logo aos 39 segundos de jogo, Vincenzo, do Santa Rosa, protagonizou uma jogadaça: após uma bela finta, o camisa 10 finalizou com precisão no ângulo direito do goleiro Andrey, abrindo o placar para os visitantes: 0 a 1.

A partida seguiu quente e disputada. Aos 13 minutos do fim do primeiro tempo, Ferro, também do Santa Rosa, recebeu cartão amarelo após cometer falta dura em Nathan, do Horizontina. A equipe da casa, mesmo em desvantagem, começou a se encontrar em quadra e passou a oferecer mais perigo ao adversário.

O goleiro Andrey foi um dos grandes nomes da primeira etapa. Faltando 11 minutos, ele fez uma defesa espetacular em chute de Caio, evitando o segundo gol do Santa Rosa. E não parou por aí: aos seis minutos do fim, Ferro arriscou mais uma vez, mas novamente parou nas mãos seguras do arqueiro do Horizontina.

Nos minutos finais, o time da casa cresceu em produção ofensiva e chegou a ameaçar o empate, criando boas oportunidades que levantaram a torcida. Apesar da pressão, o placar se manteve em pequena vantagem para o Santa Rosa ao término do primeiro tempo.

Santa Rosa iguala

Na segunda etapa, o Santa Rosa adotou postura mais cautelosa, administrando a vantagem conquistada ainda no primeiro tempo. Com um jogo coletivo e sem grandes lances individuais, a equipe visitante manteve o controle nos minutos iniciais, enquanto o Horizontina enfrentava dificuldades na construção das jogadas, errando muitos passes.

A equipe da casa apostava na transição rápida e na raça para tentar reverter o placar, mas em alguns momentos acabou se precipitando, cometendo faltas desnecessárias que demonstravam certa irritação. Para conter o ímpeto do adversário, o Santa Rosa também passou a fazer faltas estratégicas, tentando esfriar o jogo e evitar o empate.