Disputado em Tupandi, Filtradores e AAGF empatam em jogo de ida das oitavas do Gauchão de Futsal

Equipes jogaram em Tupandi, cidade em que o Filtradores manda seus jogos. Sandro Bertolini / AAGF/Divulgação

Como já era esperado, o confronto entre Filtradores, de Bom Princípio, e AAGF, de Agudo, teve muito equilíbrio dentro de quadra. Neste sábado (18), as equipes jogaram no Ginásio Julio Redecker, em Tupandi, e empataram em 2 a 2 pelo jogo de ida das oitavas de final do Gauchão de Futsal.

Os visitantes largaram em vantagem com dois gols. Ainda no primeiro tempo, o Filtradores buscou o empate, resultado que persistiu até o fim da partida.

As equipes voltam a se enfrentar na sexta-feira (24), às 21h, em Agudo. Com o resultado da ida, quem vencer o jogo de volta avança às quartas de final. Caso as equipes empatem novamente, o confronto será decidido na prorrogação, etapa em que a AAGF terá vantagem do empate por ter feito uma melhor campanha na fase inicial.

Lá e cá na primeira etapa

Por mais que os donos da casa tivessem começado com mais força no ataque, exigindo boas defesas do goleiro Ceará, foi a AAGF que abriu o placar. Perto dos sete minutos, Ferrugem roubou a bola perto do meio da quadra, limpou o marcador e deixou Pierre cara a cara contra o goleiro para balançar as redes.

O segundo gol dos visitantes veio na sequência, cerca de 40 segundos depois. A bola chegou em Ferrugem, no lado esquerdo e ele encontrou um passe cruzado para Fubá, que finalizou forte e ampliou.

O Filtradores até tentava, mas não conseguia superar a grande atuação de Ceará. Ele defendeu um chute de longe de Lucon, aos 10min22s, e outras duas conclusões de fora da área de Vini Scola e de Wiliam Dresch.

No entanto, a marcação da AAGF passou a dar mais espaços, e os donos da casa aproveitaram. Faltando 4min31s para o intervalo, Lucas saiu do lado esquerdo da quadra de defesa, passou por dois marcadores e chutou rasteiro no canto direito de Ceará: 2 a 1.

E cerca de dois minutos depois veio o gol de empate. Lucas recebeu perto da marca do tiro-livre direto, passou entre dois marcadores e deixou Mathias em boas condições no lado esquerdo da área. Ele finalizou forte e deixou tudo igual.

Vini Scola teve a oportunidade de virar, quando faltava 1min21s para o intervalo. Após cobrança de escanteio, o jogador, livre, de frente para o gol, desviou de primeira, mas viu a bola sair pela linha de fundo.

Empate segue na etapa final

No segundo tempo, Filtradores começou levando perigo com menos de um minuto. Vini Scola avançou pelo lado esquerdo e chutou cruzado na área. Lucas, destaque do time da casa no jogo, desviou de carrinho para fora.

Na sequência, a partida ficou mais travada, com ambas as equipes tendo dificuldades para criar oportunidades mais claras de gol.

Aos 10min50s, Filtradores voltou a pressionar. Shoulten cobrou falta do meio da quadra, e Ceará espalmou. No rebote, a bola sobrou para Wiliam Dresch no lado esquerdo, fora da área. Ele chutou cruzado, e o goleiro defendeu novamente.

A AAGF chegou com perigo aos 12min18s. Du fez boa jogada pelo meio, tabelou com o pivô Ferrugem, mas chutou mal. A bola desviou em Vini Scola, facilitando a defesa de João Pedro.

Nos minutos finais, o Filtradores colocou em quadra o goleiro-linha, Wiliam Dresch, em busca do gol da virada, que esteve próximo. Faltando 12 segundos para o apito final, o jogador recebeu passe de Vini Scola na entrada da área. Ele finalizou no canto, mas Netinho bloqueou quase na linha do gol.