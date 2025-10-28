Cristal Futsal comemora título da Série Bronze feminina

Cristal conquistou o título em quadrangular disputado no fim de semana. Divulgação Cristal Futsal Feminino

A terceira divisão do futsal feminino adulto, da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) tem um novo campeão: é o Cristal, de Pelotas, que alcançou o título em quadrangular sediado, disputado em Arroio Grande, no último sábado (25).

Os quatro participantes foram: Cristal, de Pelotas; Real Merengue, de Santa Maria; Caixeiral, de Bagé; e as anfitriãs do Águia Futsal, de Arroio Grande. Na fase única, entre 10h e 17h30min, os quatro times jogaram entre si em turno único.

Resultados da Série Bronze 2025

Águia 0x1 Cristal

Real Merengue 6x0 Caixeiral

Cristal 0x0 Real Merengue

Águia 7x0 Caixeiral

Real Merengue 4x0 Águia

Cristal 14x1 Caixeiral

Com estes resultados, Cristal e Real Merengue ficaram empatados com sete pontos em três partidas. E no saldo de gols, as pelotenses ficaram com o título: 14 a 10.