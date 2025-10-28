Cristal Futsal comemora título da Série Bronze feminina

A terceira divisão do futsal feminino adulto, da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) tem um novo campeão: é o Cristal, de Pelotas, que alcançou o título em quadrangular sediado, disputado em Arroio Grande, no último sábado (25).
Os quatro participantes foram: Cristal, de Pelotas; Real Merengue, de Santa Maria; Caixeiral, de Bagé; e as anfitriãs do Águia Futsal, de Arroio Grande. Na fase única, entre 10h e 17h30min, os quatro times jogaram entre si em turno único.
Resultados da Série Bronze 2025
- Águia 0x1 Cristal
- Real Merengue 6x0 Caixeiral
- Cristal 0x0 Real Merengue
- Águia 7x0 Caixeiral
- Real Merengue 4x0 Águia
- Cristal 14x1 Caixeiral
Com estes resultados, Cristal e Real Merengue ficaram empatados com sete pontos em três partidas. E no saldo de gols, as pelotenses ficaram com o título: 14 a 10.
As quatro equipes participantes da Série Bronze nesta temporada, têm presença garantida na Série Prata da Federação Gaúcha de Futsal em 2026.