Confira tudo sobre a última rodada da primeira fase do Gauchão de Futsal

A primeira fase do Gauchão de Futsal 2025 termina neste sábado (4). Serão sete partidas válidas pela última rodada com início marcado para as 20h. Antes da bola rolar, 15 das 16 vagas para as oitavas de final, que devem ter os confrontos iniciando na segunda quinzena de outubro, já estão preenchidas. Da mesma forma, dois dos três clubes rebaixados também já estão definidos.

Nesta primeira fase, as 19 equipes se enfrentaram em turno único e todas elas disputam algo, visto que os 16 primeiros avançam ao mata-mata, e os três últimos vão para a Série B do Gauchão. Vale destacar que cinco clubes já disputaram a última partida e apenas aguardam os confrontos da próxima etapa.

O destaque positivo até aqui é o Passo Fundo Futsal, que terminou com a melhor campanha. No mata-mata, o clube terá a vantagem de decidir qualquer confronto dentro de seus domínios, na Arena Clube Comercial, em Passo Fundo.

Já na parte de baixo da tabela, os recém promovidos ASF, de Serafina Corrêa, e Lokomotiv, de Palmeira das Missões, já estão rebaixados e terão de retornar à segunda divisão.

O grande confronto desta última rodada fica por conta de AFUCS e SERCCA, de Casca, que jogarão em Seberi. Os clubes estão a dois pontos de distância e disputam a vaga que resta para as oitavas. Consequentemente, quem levar a pior irá terminar a fase inicial na zona de rebaixamento.

A melhor campanha

Passo Fundo Futsal confirmou a liderança da primeira fase com rodadas de antecedência. Alahna Oliveira / Fotografia Esportiva, Divulgação

Desde o começo da competição, o Passo Fundo Futsal fez valer o investimento, muito em função da disputa do Campeonato Brasileiro, e tratou de construir boa vantagem na tabela de classificação.

A equipe já disputou as 18 partidas iniciais e tem oito pontos de distância para o segundo colocado. Essa diferença pode diminuir em apenas um ponto, o que reforça a campanha favorável.

Em 18 jogos, foram 14 vitórias, dois empates e duas derrotas. O time ficou 14 rodadas invicto e tem a melhor defesa, com apenas 23 gols sofridos. A média é de 1,28 gols sofridos por partida. Já no ataque, a equipe marcou 55 gols, tendo o quarto melhor ataque.

A sequência de vitórias

Uruguaianense tem uma das melhores campanhas da competição e venceu a ACBF em Carlos Barbosa. Rodrigo Auth / Uruguaianense/Divulgação

Um dos times mais tradicionais do Estado, a Uruguaianense chega embalada para o mata. Na última rodada, enfrenta o Horizontina, reeditando a final da Copa dos Pampas do ano passado, vencida pela própria AEU.

Nos últimos jogos, o clube soma oito vitórias consecutivas, o que o credencia como um dos candidatos ao título. Entre os grandes resultados aparece uma goleada de 6 a 2 sobre a ACBF, em Carlos Barbosa.

Na primeira fase, o time é dono do melhor ataque com 68 gols marcados e não deve ser ultrapassado, já que o Atlântico, que tem 67, não entrará em quadra na rodada final. O número chama a atenção pelo número de partidas disputadas até aqui. A média é de quatro gols por jogo para o clube de Uruguaiana.

O jogo da rodada

AFUCS e SERCCA disputam a última vaga disponível para as oitavas de final. Montagem sobre fotos de Frames Esportivos e Vinicius Bonafé Gayeski / AFUCS e SERCCA / Divulgação

Dos sete jogos da última rodada, seis serão apenas valendo uma melhor colocação para os envolvidos, que já estão classificados ou rebaixado, como é o caso do Lokomotiv. Contudo, quis o destino que as duas equipes que ainda disputam a última vaga se enfrentassem na 18ª rodada.

Abrindo a zona de rebaixamento com 16 pontos, a AFUCS recebe o SERCCA , de Casca, em Seberi. Os adversários tem 18 pontos e dependem de apenas um empate para confirmar a classificação. No caso dos donos da casa, apenas uma vitória serve para seguir na competição e escapar do rebaixamento.

Até aqui, as duas campanhas são parecidas. Enquanto o SERCCA conta com cinco vitórias, três empates e nove derrotas, a AFUCS soma a mesma quantidade de triunfos, mas um empate e 11 derrotas. Vale destacar que o time que não ficar com a vaga para as oitavas de final, consequentemente será rebaixado para a Série B.

As estatísticas da primeira fase

Como já informado, Uruguaianense e Passo Fundo Futsal são os donos de melhor ataque e melhor defesa, respectivamente. A maior goleada até aqui foi entre Horizontina e Atlântico, quando o Galo venceu por 9 a 0, fora de casa. O confronto foi disputado no dia 2 de junho.

Na artilharia, o líder é o pivô Ronaldo, do Lagoa Futsal. Ele tem oito gols de diferença para os segundos colocados, Isaac, do Cerro Largo, e Gui Farinho, da AGE Guaporé. Os três entram em quadra na última rodada, mas o artilheiro não deve perder o posto antes do mata-mata.

Chaveamento do mata-mata

Os confrontos nas oitavas de final são determinados a partir da colocação dos clubes na primeira fase. O primeiro colocado enfrenta o 16°, o segundo encara o 15°, e assim por diante. Os oito primeiros da tabela decidirão a classificação em seus ginásios.

Neste momento, dentre os classificados, o único que já tem a posição garantida é o Passo Fundo Futsal, que lidera o campeonato e não pode ser ultrapassado.

Jogos da última rodada

Sábado (4) - 20h

AAGF x AGE Guaporé

Santa Rosa x Lagoa Futsal

Uruguaianense x Horizontina

AFUCS x SERCCA

Guarani-FW x Cerro Largo Futsal

Guarany de Espumoso x Lokomotiv

AMF Futsal x Filtradores

