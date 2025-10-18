Confira os resultados dos jogos de ida das oitavas de final do Gauchão de Futsal

Começou a disputa das oitavas de final do Gauchão de Futsal. Os jogos começaram na sexta-feira (17) e vão até a próxima terça (21). Todas as partidas do mata-mata terão transmissão ao vivo no Youtube de GZH.
Os jogos de volta ocorrem a partir da próxima semana, entre os dias 21 e 28 de outubro.
Oitavas de final do Gauchão de Futsal — Jogos de ida
- Entre-Ijuís 1x0 AMF
- Cerro Largo 1x4 Passo Fundo
Jogos que faltam
- Horizontina x Santa Rosa — sábado (18), às 16h
- Guarani-FW x Atlântico — sábado (18), às 18h
- Filtradores x AAGF — sábado (18), às 20h
- Sercca x Uruguaianense — domingo (19), às 16h
- Guarany de Espumoso x AGE Guaporé — segunda-feira (20), às 20h
- ACBF x Lagoa Futsal — terça-feira (21), às 19h