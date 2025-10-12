Confira os resultados da Liga Gaúcha de Futsal

O Gauchão Feminino de Futsal ficou mais perto de uma campeã. A Série B masculina abriu a fase de oitavas de final com quase 100% de resultados positivos aos visitantes. E na Série C, foram definidos três dos quatro finalistas das Conferências Leste e Oeste.
Assim foi o sábado (11) na Liga Gaúcha de Futsal. Confira todos os resultados:
Gauchão Feminino
Final - jogo de ida
- Celemaster 7x0 Malgi
*Jogo de volta, dia 25/10, em Pelotas
Série B masculina
Oitavas de Final - jogos de ida
Em Bagé
- Asserc 0x4 Asaf
Em David Canabarro
- David Futsal 2x4 Ibira
Em Veranópolis
- União Castilhense 1x1 Soberano
Em Santa Cruz do Sul
- Santa Cruz 2x4 Tapejara
Em Parobé
- União Parobé 2x2 Atlec
Em Fontoura Xavier
- FX Futsal 2x5 Vélez Camaquã
Em São José do Inhacorá
- São José 4x7 Giruá Futsal
Em São Luiz Gonzaga
- AGSL 3x1 Nadas Branco
*Os jogos de volta acontecem no dia 1º de novembro.
Série C masculina
Semifinais das Conferências - volta
Oeste
Em Rodeio Bonito
- Rodeio Futsal 6x1 Asaf
4x1 no tempo normal e 2x0 na prorrogação
Em Três de Maio
- União-TM 8x4 Catuípe
*União e Rodeio farão as finais do Oeste, com o jogo de ida em Rodeio Bonito e a decisão em Três de Maio. Quem vencer sobe para a Série B em 2026 e disputa o título geral da Série C em 2025 com o vencedor do Leste.
Leste
Em Sobradinho
- Sobradinho 5x1 Penharol Arvorezinha
Domingo (12)
- 19h - Peñarol Guaíba x Trianon, em Guaíba
*Sobradinho está garantido na final do Leste e espera pelo vencedor em Guaíba.