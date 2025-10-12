Confira os resultados da Liga Gaúcha de Futsal

União de Três de Maio estará na final da Conferência Oeste na Série C. Divulgação União Tresmaiense Futsal

O Gauchão Feminino de Futsal ficou mais perto de uma campeã. A Série B masculina abriu a fase de oitavas de final com quase 100% de resultados positivos aos visitantes. E na Série C, foram definidos três dos quatro finalistas das Conferências Leste e Oeste.

Assim foi o sábado (11) na Liga Gaúcha de Futsal. Confira todos os resultados:

Gauchão Feminino

Final - jogo de ida

Celemaster 7x0 Malgi

*Jogo de volta, dia 25/10, em Pelotas

Série B masculina

Oitavas de Final - jogos de ida

Em Bagé

Asserc 0x4 Asaf

Em David Canabarro

David Futsal 2x4 Ibira

Em Veranópolis

União Castilhense 1x1 Soberano

Em Santa Cruz do Sul

Santa Cruz 2x4 Tapejara

Em Parobé

União Parobé 2x2 Atlec

Em Fontoura Xavier

FX Futsal 2x5 Vélez Camaquã

Em São José do Inhacorá

São José 4x7 Giruá Futsal

Em São Luiz Gonzaga

AGSL 3x1 Nadas Branco

*Os jogos de volta acontecem no dia 1º de novembro.

Série C masculina

Semifinais das Conferências - volta

Oeste

Em Rodeio Bonito

Rodeio Futsal 6x1 Asaf

4x1 no tempo normal e 2x0 na prorrogação

Em Três de Maio

União-TM 8x4 Catuípe

*União e Rodeio farão as finais do Oeste, com o jogo de ida em Rodeio Bonito e a decisão em Três de Maio. Quem vencer sobe para a Série B em 2026 e disputa o título geral da Série C em 2025 com o vencedor do Leste.

Leste

Em Sobradinho

Sobradinho 5x1 Penharol Arvorezinha

Domingo (12)

19h - Peñarol Guaíba x Trianon, em Guaíba