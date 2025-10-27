Estão definidos os confrontos das quartas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF). Sem surpresas nas oitavas, os oito primeiros colocados da fase inicial confirmaram o favoritismo, principalmente diante dos seus torcedores no jogo de volta, e estão classificados.
Dos três gaúchos que começaram a competição e chegaram aos playoffs, apenas o Atlântico, melhor campanha da primeira fase, segue na disputa. Ao lado do Galo estão Praia Clube, Magnus, Jaraguá, Joinville, Corinthians, Campo Mourão e Cascavel.
Os gaúchos, inclusive, irão abrir os jogos de ida neste sábado (1°), assim como as partidas de volta, no dia 8 de novembro. O adversário será o Cascavel, oitavo lugar na fase inicial.
Caso avance às semifinais, terá pela frente o vencedor do confronto entre Joinville e Jaraguá. Além do clássico catarinense, outro duelo entre times do mesmo Estado será disputado por Magnus e Corinthians. No outro confronto estão Praia Clube e Campo Mourão.
Confira abaixo os confrontos das quartas de final da LNF
Jogos de ida
Sábado (1°)
- 17h - Cascavel x Atlântico
Domingo (2)
- 14h - Campo Mourão x Praia Clube
Segunda-feira (3)
- 20h - Joinville x Jaraguá
Terça-feira (4)
- 21h - Corinthians x Magnus
Jogos de volta
Sábado (8)
- 17h30min - Atlântico x Cascavel
- 20h - Praia Clube x Campo Mourão
Domingo (9)
- 16h - Jaraguá x Joinville
Terça-feira (11)
- 21h - Magnus x Corinthians