Confira como ficaram os confrontos das Oitavas de Final do Gauchão de Futsal

Sercca comemorou vaga em Seberi. Vinicius Gayeski / Divulgação Sercca

Sete partidas realizadas na noite de sábado (4) fecharam a primeira fase do Gauchão de Futsal adulto masculino. Quinze times já estavam garantidos nas oitavas de final, e a última vaga ficou com o Sercca, de Casca, que derrotou a Afucs, fora de casa, por 4 a 3. O time de Seberi acabou rebaixado à Série B em 2026.

Resultados da rodada

Guarani-FW 2x0 Cerro Largo

Marau 3x2 ACE Filtradores

Uruguaianense 7x0 Horizontina

Afucs 3x4 Sercca

Guarany-ESP 8x2 Lokomotiv

AAGF 2x3 AGE

Santa Rosa 1x1 Lagoa EC

Com a finalização da etapa classificatória, ficou definido o chaveamento das oitavas de final e os três times rebaixados à Segundona na próxima temporada.

Oitavas de Final

Passo Fundo x Cerro Largo

Uruguaianense x Sercca

Atlântico x Guarani-FW

Santa Rosa x Horizontina

AGE x Guarany-ESP

Lagoa EC x ACBF

Marau x Entre-Ijuís

AAGF x ACE Filtradores

Os times da esquerda decidem em casa.

Rebaixados