Confira como ficaram os confrontos das Oitavas de Final do Gauchão de Futsal

Sete partidas realizadas na noite de sábado (4) fecharam a primeira fase do Gauchão de Futsal adulto masculino. Quinze times já estavam garantidos nas oitavas de final, e a última vaga ficou com o Sercca, de Casca, que derrotou a Afucs, fora de casa, por 4 a 3. O time de Seberi acabou rebaixado à Série B em 2026.
Resultados da rodada
Guarani-FW 2x0 Cerro Largo
Marau 3x2 ACE Filtradores
Uruguaianense 7x0 Horizontina
Afucs 3x4 Sercca
Guarany-ESP 8x2 Lokomotiv
AAGF 2x3 AGE
Santa Rosa 1x1 Lagoa EC
Com a finalização da etapa classificatória, ficou definido o chaveamento das oitavas de final e os três times rebaixados à Segundona na próxima temporada.
Oitavas de Final
Passo Fundo x Cerro Largo
Uruguaianense x Sercca
Atlântico x Guarani-FW
Santa Rosa x Horizontina
AGE x Guarany-ESP
Lagoa EC x ACBF
Marau x Entre-Ijuís
AAGF x ACE Filtradores
Os times da esquerda decidem em casa.
Rebaixados
As três equipes que não conseguiram a classificação e ficaram de 17º ao 19º lugar foram rebaixados para a Série B em 2026: Afucs, de Seberi; Lokomotiv, de Palmeira das Missões; e ASF, de Serafina Corrêa.