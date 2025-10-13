Confira as datas dos jogos das oitavas de final do Gauchão de Futsal

Estão definidas as datas e horários dos confrontos das oitavas de final do Gauchão de Futsal 2025. A informação, divulgada nesta segunda-feira (13), terão os jogos de ida começando já nesta semana. Pelo terceiro ano seguido, as partidas do mata-mata do torneio terão transmissões ao vivo pelo YouTube de GZH.
A primeira fase terminou no sábado (4). Contudo, a Liga Gaúcha de Futsal (LGF) esperou um julgamento envolvendo a AMF Futsal, de Marau, por uma suposta escalação irregular. O TJD optou por absolver o clube, o que não alterou os confrontos que já estavam definidos.
As primeiras partidas serão disputadas na sexta-feira (17), com Entre-Ijuís e Marau, às 19h, no Ginásio Estadual Dr. Ricardo Leônidas Ribas, em Entre-Ijuís e Cerro Largo e Passo Fundo, às 21h,no Ginásio Municipal Roque Reinaldo Nedel, em Cerro Largo.
Os jogos de ida ocorrerão até o dia 21, mesma data em que se iniciam os duelos de volta. As últimas partidas das oitavas estão marcadas para 28 de outubro.
Já as datas das quartas de final ainda não estão definidas e serão marcadas após a classificação de todos os times para a fase seguinte.
Jogos de ida
Sexta-feira (17)
- 19h - Entre-Ijuís e Marau
- 21h - Cerro Largo x Passo Fundo
Sábado (18)
- 16h - Horizontina x Santa Rosa
- 18h - Guarani-FW x Atlântico
- 20h - Filtradores x AAGF
Domingo (19)
- 16h - Sercca x Uruguaianense
Segunda-feira (20)
- 20h - Guarany de Espumoso x AGE Guaporé
Terça-feira (21)
- 19h - ACBF x Lagoa Futsal
Jogos de volta
Terça-feira (21)
- 21h - Atlântico x Guarani-FW
Quinta-feira (23)
- 20h - AMF x Entre-Ijuís
Sexta-feira (24)
- 19h - AGE Guaporé x Guarany de Espumoso
- 21h - AAGF x Filtradores
Sábado (25)
- 20h - Uruguaianense x Sercca
Segunda-feira (27)
- 20h - Santa Rosa x Horizontina
Terça-feira (28)
- 19h - Lagoa Futsal x ACBF
- 21h - Passo Fundo x Cerro Largo