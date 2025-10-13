Confira as datas dos jogos das oitavas de final do Gauchão de Futsal

Guarany de Espumoso é o atual campeão do Gauchão 2024, que só teve final disputada em abril deste ano. Duda Fortes / Agencia RBS

Estão definidas as datas e horários dos confrontos das oitavas de final do Gauchão de Futsal 2025. A informação, divulgada nesta segunda-feira (13), terão os jogos de ida começando já nesta semana. Pelo terceiro ano seguido, as partidas do mata-mata do torneio terão transmissões ao vivo pelo YouTube de GZH.

A primeira fase terminou no sábado (4). Contudo, a Liga Gaúcha de Futsal (LGF) esperou um julgamento envolvendo a AMF Futsal, de Marau, por uma suposta escalação irregular. O TJD optou por absolver o clube, o que não alterou os confrontos que já estavam definidos.

As primeiras partidas serão disputadas na sexta-feira (17), com Entre-Ijuís e Marau, às 19h, no Ginásio Estadual Dr. Ricardo Leônidas Ribas, em Entre-Ijuís e Cerro Largo e Passo Fundo, às 21h,no Ginásio Municipal Roque Reinaldo Nedel, em Cerro Largo.

Os jogos de ida ocorrerão até o dia 21, mesma data em que se iniciam os duelos de volta. As últimas partidas das oitavas estão marcadas para 28 de outubro.

Já as datas das quartas de final ainda não estão definidas e serão marcadas após a classificação de todos os times para a fase seguinte.

Jogos de ida

Sexta-feira (17)

19h - Entre-Ijuís e Marau

21h - Cerro Largo x Passo Fundo

Sábado (18)

16h - Horizontina x Santa Rosa

18h - Guarani-FW x Atlântico

20h - Filtradores x AAGF

Domingo (19)

16h - Sercca x Uruguaianense

Segunda-feira (20)

20h - Guarany de Espumoso x AGE Guaporé

Terça-feira (21)

19h - ACBF x Lagoa Futsal

Jogos de volta

Terça-feira (21)

21h - Atlântico x Guarani-FW

Quinta-feira (23)

20h - AMF x Entre-Ijuís

Sexta-feira (24)

19h - AGE Guaporé x Guarany de Espumoso

21h - AAGF x Filtradores

Sábado (25)

20h - Uruguaianense x Sercca

Segunda-feira (27)

20h - Santa Rosa x Horizontina

Terça-feira (28)