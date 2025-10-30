Confira as datas das quartas de final do Gauchão de Futsal

Estão definidas as datas e horários dos confrontos das quartas de final do Gauchão de Futsal 2025. As partidas começarão já neste final de semana, no sábado (1º), com AAGF e Passo Fundo, às 20h.
Pelo terceiro ano seguido, as partidas do mata-mata do torneio terão transmissões ao vivo pelo YouTube de GZH.
Os jogos de ida ainda terão AGE e Santa Rosa, na segunda-feira (3), e Marau e Uruguaianense, na terça (4). ACBF e Atlântico ainda não tem data definida.
Os confrontos de volta começam no dia 10 e serão ao decorrer da semana. Já as datas das semifinais ainda não estão definidas e serão marcadas após a classificação de todos os times para a fase seguinte.
Jogos de ida
Sábado, 1º
- 20h: AAGF x Passo Fundo
Segunda, 3
- 20h: AGE x Santa Rosa Futsal
Terça, 4
- 20h: Marau x Uruguaianense
Jogos de volta
Segunda, 10
- 20h: Santa Rosa Futsal x AGE
Terça, 11
- 19h15min: Passo Fundo x AAGF
Quarta, 12
- 20h15min: Uruguaianense x Marau