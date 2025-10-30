Confira as datas das quartas de final do Gauchão de Futsal

Edi marcou três gols na vitória do PFF. Alahna Oliveira / Fotografia Esportiva, Divulgação

Estão definidas as datas e horários dos confrontos das quartas de final do Gauchão de Futsal 2025. As partidas começarão já neste final de semana, no sábado (1º), com AAGF e Passo Fundo, às 20h.

Pelo terceiro ano seguido, as partidas do mata-mata do torneio terão transmissões ao vivo pelo YouTube de GZH.

Os jogos de ida ainda terão AGE e Santa Rosa, na segunda-feira (3), e Marau e Uruguaianense, na terça (4). ACBF e Atlântico ainda não tem data definida.

Os confrontos de volta começam no dia 10 e serão ao decorrer da semana. Já as datas das semifinais ainda não estão definidas e serão marcadas após a classificação de todos os times para a fase seguinte.

Jogos de ida

Sábado, 1º

20h: AAGF x Passo Fundo

Segunda, 3

20h: AGE x Santa Rosa Futsal

Terça, 4

20h: Marau x Uruguaianense

Jogos de volta

Segunda, 10

20h: Santa Rosa Futsal x AGE

Terça, 11

19h15min: Passo Fundo x AAGF

Quarta, 12

20h15min: Uruguaianense x Marau