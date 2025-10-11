Futsal

Notícia

Confira a programação do futsal gaúcho no fim de semana

Decisão no Gauchão feminino, início das Oitavas da Liga Nacional e definições nas Séries Ouro e Prata marcam o calendário

Gustavo Manhago

