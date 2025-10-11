Confira a programação do futsal gaúcho no fim de semana

Ginásios ficarão lotados em 18 cidades do interior gaúcho. Duda Fortes / Agencia RBS

18 partidas vão agitar o futsal do Rio Grande do Sul neste final de semana. O Gauchão Feminino vai ter sua primeira final em Uruguaiana. A ACBF estreia nas oitavas da Liga Nacional de Futsal (LNF). O Atlântico pode ser o primeiro semifinalista da Série Ouro, enquanto vão ser conhecidos os finalistas da Prata.

Confira os dias e horários de todas as partidas do futsal adulto masculino e feminino no Estado.

Liga Nacional de Futsal

Oitavas de Final - jogo de ida

Domingo (12)

11h - ACBF x Corinthians (SP), em Carlos Barbosa

Gauchão feminino

Final - jogo de ida

Sábado (11)

20h - Celemaster x Malgi, em Uruguaiana

Série B masculina

Oitavas de Final - jogos de ida

Sábado (11), às 20h

Asserc x Asaf, em Bagé

David Futsal x Ibira, em David Canabarro

União Castilhense x Soberano, em Veranópolis

Santa Cruz x Tapejara, em Santa Cruz do Sul

União Parobé x Atlec, em Parobé

FX Futsal x Vélez, em Fontoura Xavier

São José x Giruá, em São José do Inhacorá

AGSL x Nadas Branco, em São Luiz Gonzaga

Série C

Semifinais das Conferências - jogos de volta

Sábado (11), às 19h (Leste)

Peñarol x Trianon, em Guaíba

(Na ida, deu Trianon por 6 a 3.)

Sábado (11), às 20h (Oeste)

Rodeio x Asaf, em Rodeio Bonito

(Na ida, Asaf venceu por 3 a 1.)

União-TM x Catuípe, em Três de Maio

(Na ida, vitória do União por 7 a 1.)

Sábado (11), às 20h (Leste)

Sobradinho x Penharol Arvorezinha, em Sobradinho

(Na ida, deu Sobradinho com 5x0.)

Série Ouro masculina

Quartas de final - jogo de volta

Sábado (11)

19h - Atlântico x AFA, em Erechim

(Na ida, Atlântico 5x2 em São Francisco de Assis.)

Série Prata masculina

Semifinais - jogos de volta

Sábado (11)

19h - Cerro Largo x Passo Fundo, em Cerro largo

(Na ida, deu Passo Fundo 4 a 1.)

20h - Campo Bom x Ijuí, em Campo Bom

(Na ida, vitória de Ijuí por 4 a 1)

Série Bronze masculina

Triangular final - terceira rodada

