Confira a programação do futsal gaúcho no fim de semana

18 partidas vão agitar o futsal do Rio Grande do Sul neste final de semana. O Gauchão Feminino vai ter sua primeira final em Uruguaiana. A ACBF estreia nas oitavas da Liga Nacional de Futsal (LNF). O Atlântico pode ser o primeiro semifinalista da Série Ouro, enquanto vão ser conhecidos os finalistas da Prata.
Confira os dias e horários de todas as partidas do futsal adulto masculino e feminino no Estado.
Liga Nacional de Futsal
Oitavas de Final - jogo de ida
Domingo (12)
- 11h - ACBF x Corinthians (SP), em Carlos Barbosa
Gauchão feminino
Final - jogo de ida
Sábado (11)
- 20h - Celemaster x Malgi, em Uruguaiana
Série B masculina
Oitavas de Final - jogos de ida
Sábado (11), às 20h
- Asserc x Asaf, em Bagé
- David Futsal x Ibira, em David Canabarro
- União Castilhense x Soberano, em Veranópolis
- Santa Cruz x Tapejara, em Santa Cruz do Sul
- União Parobé x Atlec, em Parobé
- FX Futsal x Vélez, em Fontoura Xavier
- São José x Giruá, em São José do Inhacorá
- AGSL x Nadas Branco, em São Luiz Gonzaga
Série C
Semifinais das Conferências - jogos de volta
Sábado (11), às 19h (Leste)
- Peñarol x Trianon, em Guaíba
(Na ida, deu Trianon por 6 a 3.)
Sábado (11), às 20h (Oeste)
- Rodeio x Asaf, em Rodeio Bonito
(Na ida, Asaf venceu por 3 a 1.)
- União-TM x Catuípe, em Três de Maio
(Na ida, vitória do União por 7 a 1.)
Sábado (11), às 20h (Leste)
- Sobradinho x Penharol Arvorezinha, em Sobradinho
(Na ida, deu Sobradinho com 5x0.)
Série Ouro masculina
Quartas de final - jogo de volta
Sábado (11)
- 19h - Atlântico x AFA, em Erechim
(Na ida, Atlântico 5x2 em São Francisco de Assis.)
Série Prata masculina
Semifinais - jogos de volta
Sábado (11)
- 19h - Cerro Largo x Passo Fundo, em Cerro largo
(Na ida, deu Passo Fundo 4 a 1.)
- 20h - Campo Bom x Ijuí, em Campo Bom
(Na ida, vitória de Ijuí por 4 a 1)
Série Bronze masculina
Triangular final - terceira rodada
Domingo (12)
- 19h - AGE x Olimpia, em Guaporé