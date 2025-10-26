Com vitórias no tempo normal e na prorrogação, Passo Fundo vai à semifinal do Brasileiro de Futsal

O Passo Fundo Futsal está a quatro jogos de uma conquista inédita: o Campeonato Brasileiro adulto masculino da modalidade. Neste sábado (25), jogando em casa, o time gaúcho venceu o Paraná Clube duas vezes - no tempo normal e na prorrogação - e garantiu vaga nas semifinais.
Os paranaenses saíram na frente com gol de Bruninho, logo no início do primeiro tempo. Quarenta segundos depois, Marcelinho empatou para o Passo Fundo. E ele foi o nome da virada e da classificação. Marcou mais um gol no tempo normal e outro na prorrogação. Queixo e Elisandro completaram a goleada: 4 a 1 nos 40 minutos e 1 a 0 no tempo extra.
Semifinal
Na próxima fase, o Passo Fundo vai encarar o Traipu, de Alagoas. As datas ainda serão confirmadas pela CBFS - Confederação Brasileira de Futsal. O primeiro confronto será no Rio Grande do Sul e o segundo em Traipu.
Antes de encarar a semifinal, o Passo Fundo volta a jogar nesta terça-feira (28), pelas Oitavas de Final do Gauchão. Em casa, a equipe recebe o Cerro Largo, podendo empatar para chegar às quartas de final. A partida está marcada para as 21 horas, na Arena Clube Comercial.