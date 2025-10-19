Com Vélez Camaquã, estão definidas as quartas de final da Série B do Gauchão de futsal

Em casa, Vélez eliminou o FX Futsal, de Fontoura Xavier Ricardo Weschenfelder / Divulgação Vélez Camaquã

Agora só restam oito. Terminou neste sábado (18) a fase de oitavas de final da Série B do Gauchão de futsal, a segunda divisão masculina adulta da Liga Gaúcha de Futsal (LGF). Oito equipes garantiram vaga nas quartas de final e continuam sonhando com o acesso à elite do Rio Grande do Sul em 2026.

Entre elas, o Vélez Camaquã. A equipe, que também disputa a Liga Nacional de Futsal, venceu o FX Futsal, de Fontoura Xavier, por 4 a 0, no Ginásio Wadislau Niemxeski, em Camaquã. Xitão, Gui Santos, Gui Falcão e Índio marcaram os gols do Vélez que já havia vencido o jogo de ida, fora de casa, por 5 a 2.

Demais resultados da Série B

Asaf 6x5 Asserc (Bagé), em Campos Borges. Asaf classificada com duas vitórias (4x0 na ida).

Tapejara 6x0 Santa Cruz, em Tapejara. Time da Região Norte classificado com duas vitórias (4x2 na ida).

Giruá 7x2 São José (São José do Inhacorá), em Giruá. Equipe do Noroeste garantida com duas vitórias (7x4 na ida).

Atlec 5x0 União Parobé, em Três Passos. Atlec passou após empate na ida (2x2).

Nadas Branco 3x1 AGSL (São Luiz Gonzaga), em Rio Pardo. Donos da casa venceram por 2x0 no tempo normal e houve empate em 1x1 na prorrogação. Nos pênaltis, o Nadas ganhou por 5x3.

Soberano 0x0 União Castilhense (Veranópolis), em Sarandi. Confronto mais equilibrado com empates em 0x0 no tempo normal e na prorrogação. Nos pênaltis, o goleiro Bulinho, do Soberano, brilhou e pegou duas cobranças. Final: 4x3 para o time de Sarandi.

Ibira 3x1 David Futsal (David Canabarro), em Ibiraiaras. Passou o Ibira com duas vitórias (4x2 na ida).

Quartas de final

Pelo regulamento da Liga Gaúcha de Futsal (LGF), os confrontos das quartas são definidos pelo percentual de aproveitamento dos times classificados, somando-se os pontos da primeira fase e das oitavas.

Isto porque os times do Grupo A fizeram 18 jogos na primeira fase enquanto os do Grupo B jogaram 16 partidas.

Aproveitamento Percentual

Times classificados

1º - Atlec - 83,3%

2º - Vélez Camaquã - 77%

3º - Asaf - 68,5%

4º - Ibira - 66,6%

5º - Giruá Futsal - 64,5%

6º - Tapejara - 61,1%

7º - Soberano - 59,2%

8º - Nadas Branco - 41,6%

Confrontos

Atlec x Nadas Branco

Vélez Camaquã x Soberano

Asaf x Tapejara

Ibira x Giruá

Os times da esquerda decidem em casa.

Série C

Também neste sábado (18), começou a fase final da Conferência Oeste na Série C, a terceira divisão da LGF. Em Rodeio Bonito, Rodeio Futsal e União Tresmaiense empataram em 2 a 2. O jogo de volta será dia 1º de novembro, em Três de Maio.