Com retorno de gaúcho, seleção brasileira de futsal é convocada para amistosos

Léo Gugiel foi eleito o melhor jogador da final do Campeonato Português. @modalidadesslb / Instagram / Reprodução

Dias após a conquista da Copa das Nações, a seleção brasileira de futsal foi convocada para dois amistosos contra o Japão, nos dias 17 e 19 deste mês. O técnico Marquinhos Xavier chamou 14 jogadores, sendo que 10 deles estiveram na última competição, que foi disputada em Brasília.

Dentre as novidades está o gaúcho Léo Gugiel, que é natural de Guaporé. Atualmente no Benfica, o goleiro é um dos destaques da equipe, que foi campeã portuguesa nesta temporada ao vencer o Sporting. Ele era nome recorrente na lista da seleção até 2023, mas acabou sendo ultrapassado por outros jogadores.

A seleção brasileira irá desembarcar em Tóquio no dia 14 e parte para Shizuoka, cidade em que a delegação ficará durante a data Fifa.

A primeira partida ocorrerá no dia 17, às 7h10min (de Brasília). Já o segundo confronto será realizado dois dias depois, às 2h. Ambos os confrontos serão disputados na Arena Fuji.

O último jogo entre Brasil e Japão foi em 2023, na primeira edição da Copa das Nações. Em duelo pela primeira fase da competição, a seleção brasileira venceu por 2 a 0.

Confira os jogadores convocados

Goleiros

Léo Gugiel - Benfica (POR)

Willian - Norilsk (RUS)

Fixos

Lucas Gomes - Magnus (BRA)

João Victor - Barcelona (ESP)

Marcelo - Semey (KAZ)

Alas

Ricardinho - El Pozo (ESP)

Cleber - Al-Qadsiah (KSA)

Wesley - Sporting (PORT)

Marcel - El Pozo (ESP)

Arthur - Benfica (PORT)

Matheus - Barcelona (ESP)

Pivôs

Rafa - El Pozo (ESP)

Rocha - Sporting (PORT)

Pito - Barcelona (ESP)