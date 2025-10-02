Com retorno de gaúcho, seleção brasileira de futsal é convocada para amistosos

Dias após a conquista da Copa das Nações, a seleção brasileira de futsal foi convocada para dois amistosos contra o Japão, nos dias 17 e 19 deste mês. O técnico Marquinhos Xavier chamou 14 jogadores, sendo que 10 deles estiveram na última competição, que foi disputada em Brasília.
Dentre as novidades está o gaúcho Léo Gugiel, que é natural de Guaporé. Atualmente no Benfica, o goleiro é um dos destaques da equipe, que foi campeã portuguesa nesta temporada ao vencer o Sporting. Ele era nome recorrente na lista da seleção até 2023, mas acabou sendo ultrapassado por outros jogadores.
A seleção brasileira irá desembarcar em Tóquio no dia 14 e parte para Shizuoka, cidade em que a delegação ficará durante a data Fifa.
A primeira partida ocorrerá no dia 17, às 7h10min (de Brasília). Já o segundo confronto será realizado dois dias depois, às 2h. Ambos os confrontos serão disputados na Arena Fuji.
O último jogo entre Brasil e Japão foi em 2023, na primeira edição da Copa das Nações. Em duelo pela primeira fase da competição, a seleção brasileira venceu por 2 a 0.
Confira os jogadores convocados
Goleiros
- Léo Gugiel - Benfica (POR)
- Willian - Norilsk (RUS)
Fixos
- Lucas Gomes - Magnus (BRA)
- João Victor - Barcelona (ESP)
- Marcelo - Semey (KAZ)
Alas
- Ricardinho - El Pozo (ESP)
- Cleber - Al-Qadsiah (KSA)
- Wesley - Sporting (PORT)
- Marcel - El Pozo (ESP)
- Arthur - Benfica (PORT)
- Matheus - Barcelona (ESP)
Pivôs
- Rafa - El Pozo (ESP)
- Rocha - Sporting (PORT)
- Pito - Barcelona (ESP)