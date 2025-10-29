Com clássico: veja os confrontos das quartas de final do Gauchão de Futsal

Estão definidos os confrontos das quartas de final do Gauchão de Futsal. Após o fim das oitavas de final, com os últimos jogos sendo disputados nesta terça-feira (28), os clubes classificados descobriram os seus adversários na próxima fase.
Os confrontos foram definidos com base na campanha geral dos times até aqui. O clube de melhor campanha entre os classificados encara o oitavo melhor e assim por diante. Além do que foi apresentado na primeira fase, também foram considerados os duelos das oitavas de final.
O principal enfrentamento ficará por conta de Atlântico e ACBF. Os dois principais times do futsal gaúcho irão se enfrentar pela sétima vez no ano. O Galo leva ampla vantagem com cinco vitórias e um empate. Pelas quartas do Gauchão, o time de Erechim irá decidir a classificação às semifinais em casa.
Dono da melhor campanha da competição, o Passo Fundo Futsal terá pela frente a AAGF, de Agudo. As equipes se enfrentaram nas oitavas de final da edição de 2024, com classificação do PFF, que venceu uma das partidas e conseguiu o empate na outra.
Nos outros confrontos estão Uruguaianense contra AMF, de Marau, assim como Santa Rosa contra AGE Guaporé.
As datas dos confrontos serão definidos nos próximos dias pela Liga Gaúcha.
Confira abaixo os confrontos das quartas de final
- Passo Fundo Futsal x AAGF
- Atlântico x ACBF
- Uruguaianense x AMF Futsal
- Santa Rosa x AGE Guaporé
*Equipes à esquerda decidem os confrontos em casa