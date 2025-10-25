Clube tradicional do futsal gaúcho pode não ter time profissional em 2026: "Estamos cansados"

Time de Lajeado chegou a participar da Liga Nacional de Futsal em 2015. Alaf / Divulgação

O ano de 2026 ainda não começou, mas já existe a possibilidade de uma equipe tradicional do futsal gaúcho não entrar em quadra na categoria profissional. A Associação Lajeado de Futsal (Alaf) pode não ter um time adulto na próxima temporada, justamente quando o clube completará 20 anos. A informação foi divulgada inicialmente pelo A Hora e confirmada por Zero Hora.

Segundo o presidente da Alaf, Alexandre Heisler, é inviável ter uma equipe profissional no próximo ano sem que haja uma mudança na diretoria. Ele alega que o atual grupo está cansado, principalmente pela dedicação nos últimos anos com a parte financeira do time.

— Estamos desgastados, cansados, e precisamos que outras pessoas venham assumir e seguir o projeto. Também precisamos de recursos financeiros para que a Alaf possa montar uma equipe competitiva e consiga buscar seus objetivos nas competições — desabafou Heisler, que tem mandato até o fim do próximo ano.

Segundo ele, a participação da Alaf na Liga Nacional de Futsal, entre 2015 e 2016, rendeu inúmeras dívidas que tiveram de ser pagas a partir de 2017, quando foi iniciado um processo de reconstrução do clube. Os valores chegaram a mais de R$ 1 milhão.

O compromisso com as pendências financeiras obrigou a equipe a reduzir drasticamente o investimento na categoria profissional, o que resultou na queda de divisões. Em 2025, o time foi rebaixado para o Gauchão Série C da Liga Gaúcha. O corte de gastos também provocou o fim do departamento feminino em 2024. No ano anterior, a equipe foi campeã da Taça Farroupilha Região dos Vales.

Segundo o atual presidente, as dívidas estão quase quitadas, com 97% do valor já pago. Ele garante que a administração da Alaf está tranquila, com o pagamento em dia dos profissionais. Entretanto, falta recurso para investir no elenco.

A base seguirá

Se a equipe profissional deve deixar de existir, as categorias de base serão mantidas, como garante Alexandre Heisler. Atualmente, o clube conta com times entre as categorias sub-5 a sub-17. A última é mantida pela própria Alaf, enquanto as demais são administradas em parceria com o Centro de Treinamentos de Atletas de Futsal (CTAF).

Na categoria sub-17, a Alaf está na final da Conferência Oeste do Gauchão sub-17. O clube enfrentará o Arsenal, de Não-Me-Toque, em dois jogos, sendo o primeiro fora de casa, em 2 de novembro. A volta ocorrerá no dia 16 do mesmo mês. Caso vença na região, garante vaga na finalíssima, que ainda pode ter ACBF ou AAPF, de Bento Gonçalves.

— Possibilidade de seguimento da equipe existe, desde que novas pessoas assumam o projeto. Tenho ainda um ano de presidência e gostaria muito que outras pessoas assumissem a equipe profissional, buscando novas receitas, planejamento de equipe. As categorias de base seguem, bem como nossos projetos sociais, onde somos referência atendendo em média 160 crianças três vezes por semana no contraturno escolar, de forma totalmente gratuita, nos bairros onde tem menor poder aquisitivo da cidade — explicou o presidente.

Uma trajetória de quase 20 anos

Fundada em 2006, a equipe de Lajeado ascendeu no futsal gaúcho de forma rápida, vencendo a Série Bronze em 2007 e chegando à primeira divisão dois anos depois. Entre competições estaduais e regionais, o clube também representou a cidade na principal competição do país.

Em 2014, o time do Vale do Taquari foi campeão da Liga Sul de Futsal, torneio que reuniu outros três clubes: 1° de Julho, de Santa Catarina, além de Cascavel e Ciagym Maringá, ambos do Paraná.

Já em 2015 e 2016, a Alaf participou da LNF ao lado de outros três gaúchos: ACBF, Assoeva e Atlântico. No primeiro ano, inclusive, a equipe alcançou à segunda fase do campeonato após terminar com a sexta melhor campanha na etapa inicial. Contudo, foi eliminada ao ficar na penúltima posição (sexto lugar) do Grupo A.