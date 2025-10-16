Cerro Largo x Passo Fundo Futsal: tudo sobre o jogo pelas oitavas do Gauchão de Futsal

Cerro Largo x Passo Fundo Futsal: tudo sobre o jogo das oitavas de final. Arte GZH

Cerro Largo e Passo Fundo Futsal se enfrentam nesta sexta-feira (17), às 21h, no Ginásio Municipal Roque Reinaldo Nedel, em Cerro Largo. O duelo é válido pelo jogo de ida das oitavas de final do Gauchão de Futsal.

A partida terá transmissão ao vivo, com imagens, no site de Zero Hora e no YouTube de GZH.

Abaixo, fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.

Onde assistir a Cerro Largo x Passo Fundo Futsal

GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero Hora.

Como chegam

Cerro Largo

Uma derrota na última rodada deixou o time com a pior colocação entre os classificados para as oitavas de final. Mesmo assim, nada impede que surpreenda no confronto, principalmente em casa. Na primeira fase, a equipe teve cinco vitórias, seis empates e sete derrotas. O artilheiro foi o pivô Isaac, que marcou 13 dos 48 gols do clube até aqui. E no comando técnico está Rodrigo Ferreti. Vale destacar que o Cerro Largo também está na final da Série Prata e disputará as duas primeiras divisões do futsal gaúcho em 2026.

Veja os relacionados para o jogo:

04 - Nicolas

08 - Vitor

10 - Silvinho

11 - Rafinha

12 - Kayan

13 - Giorgi

16 - Deivid

19 - Gui

20 - Gustavo

22 - Black

21 - Thauan

26 - Luiz

66 - Isaac

Passo Fundo

Líder da primeira fase com sobra e classificado para as quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal, a equipe é uma das candidatas ao título e quer superar a campanha do ano passado, quando foi eliminada nas quartas de final para o Atlântico. Na primeira fase desta edição, o destaque da equipe foi a defesa, sofrendo apenas 23 gols em 18 jogos. Foram 14 vitórias, dois empates e duas derrotas, sendo elas na reta final, quando o time já estava classificado. No comando técnico da equipe está Vandré da Costa.

Veja os relacionados para o jogo:

01 - Queixo

02 - Kelwin

06 - Viana

08 - Basso

09 - Edi

10 - Bruno

11 - Gui Canhoto

13 - São Pedro

14 - Pedrinho

22 - Marcelinho

41 - Leozinho

88 - Arthir

96 - Cardelli

99 - Elisandro

Acompanhe ao vivo a partida: