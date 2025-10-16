Cerro Largo x Passo Fundo Futsal: tudo sobre o jogo pelas oitavas do Gauchão de Futsal

Cerro Largo e Passo Fundo Futsal se enfrentam nesta sexta-feira (17), às 21h, no Ginásio Municipal Roque Reinaldo Nedel, em Cerro Largo. O duelo é válido pelo jogo de ida das oitavas de final do Gauchão de Futsal.
A partida terá transmissão ao vivo, com imagens, no site de Zero Hora e no YouTube de GZH.
Abaixo, fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.
Onde assistir a Cerro Largo x Passo Fundo Futsal
GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero Hora.
Como chegam
Cerro Largo
Uma derrota na última rodada deixou o time com a pior colocação entre os classificados para as oitavas de final. Mesmo assim, nada impede que surpreenda no confronto, principalmente em casa. Na primeira fase, a equipe teve cinco vitórias, seis empates e sete derrotas. O artilheiro foi o pivô Isaac, que marcou 13 dos 48 gols do clube até aqui. E no comando técnico está Rodrigo Ferreti. Vale destacar que o Cerro Largo também está na final da Série Prata e disputará as duas primeiras divisões do futsal gaúcho em 2026.
Veja os relacionados para o jogo:
- 04 - Nicolas
- 08 - Vitor
- 10 - Silvinho
- 11 - Rafinha
- 12 - Kayan
- 13 - Giorgi
- 16 - Deivid
- 19 - Gui
- 20 - Gustavo
- 22 - Black
- 21 - Thauan
- 26 - Luiz
- 66 - Isaac
Passo Fundo
Líder da primeira fase com sobra e classificado para as quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal, a equipe é uma das candidatas ao título e quer superar a campanha do ano passado, quando foi eliminada nas quartas de final para o Atlântico. Na primeira fase desta edição, o destaque da equipe foi a defesa, sofrendo apenas 23 gols em 18 jogos. Foram 14 vitórias, dois empates e duas derrotas, sendo elas na reta final, quando o time já estava classificado. No comando técnico da equipe está Vandré da Costa.
Veja os relacionados para o jogo:
- 01 - Queixo
- 02 - Kelwin
- 06 - Viana
- 08 - Basso
- 09 - Edi
- 10 - Bruno
- 11 - Gui Canhoto
- 13 - São Pedro
- 14 - Pedrinho
- 22 - Marcelinho
- 41 - Leozinho
- 88 - Arthir
- 96 - Cardelli
- 99 - Elisandro