Celemaster vence a Malgi nos pênaltis e conquista o hepta do Gauchão Feminino de Futsal

Celemaster, de Uruguaiana, heptacampeã gaúcha de futsal Divulgação Celemaster Uruguaianense

A Celemaster, de Uruguaiana, é heptacampeã da Liga Gaúcha de Futsal Feminino. Em Pelotas, a equipe superou a Malgi nos pênaltis, por 4 a 2, após perder por 2 a 1 no tempo normal, e manteve a hegemonia na competição — sendo a única campeã desde a criação do Gauchão, em 2019.

Ju Romanelli e Ivana balançaram as redes para a Malgi, enquanto Veronica Rissoni marcou para o time de Uruguaiana. Esse foi o quinto título consecutivo da Celemaster diante das pelotenses.

Leia Mais Atlântico pode coroar sequência invicta com bicampeonato da Copa do Brasil e terceiro título nacional em dois anos

O jogo

Mesmo com a vantagem de 7 a 0 construída na partida de ida, a Celemaster iniciou o jogo com uma postura ofensiva e chegou ao gol logo aos quatro minutos.

Verônica Rissoni abriu o placar com um belo chute de primeira, do meio da quadra, no ângulo esquerdo da goleira Suzan.

Precisando da vitória para levar a decisão para prorrogação, a Malgi reagiu e criou boas oportunidades, controlando boa parte do primeiro tempo. A melhor chance veio aos 15 minutos, em um tiro livre direto, mas Ivana finalizou no meio do gol para boa defesa de Yasmin.

O segundo tempo foi movimentado, com as duas equipes buscando o gol a todo instante. A Malgi pressionava em busca da virada, enquanto a Celemaster tentava aproveitar os espaços para definir o confronto.

As donas da casa criaram as melhores oportunidades e chegaram ao gol de empate aos nove minutos, com a capitã Ju Romanelli, após jogada ensaiada no escanteio.

A virada da Malgi veio aos 11 minutos. Ivana finalizou forte no meio do gol e contou com a falha da goleira Yasmin, que vinha sendo o nome do jogo, para marcar e levar a partida para prorrogação.

Prorrogação

Sem vantagem para nenhuma das equipes no tempo extra, Malgi e Celemaster tiveram que sair para o jogo e criaram diversas oportunidades, a melhor delas das donas da casa, no último lance da partida.

Faltando 20 segundos para o final da partida, Ju Romanelli recebeu livre frente a frente com a goleira e finalizou no travessão, sacramentando o empate e a decisão nas penalidades.