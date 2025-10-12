Celemaster goleia Malgi e abre vantagem na final do Gauchão Feminino de Futsal

Celemaster ficou a um empate do hepta na Liga Gaúcha. Fernanda Malfussi / Divulgação Celemaster Uruguaianense

O sonho do heptacampeonato gaúcho feminino de futsal está mais perto outra vez de Uruguaiana, na Fronteira Oeste. Neste sábado (11), jogando em casa, a Celemaster aplicou uma goleada de 7 a 0 sobre a Malgi, de Pelotas, na primeira partida da fase final do Gauchão 2025.

Agora, no jogo de volta, dia 25 de outubro, na Zona Sul do Estado, um empate dará o sétimo título consecutivo a Celemaster. A Malgi nunca venceu.

Deise (duas vezes), Letícia, Veronica (duas vezes), Gabyzinha e Talita marcaram os gols da Celemaster. Esta foi a primeira vitória do time de Uruguaiana sobre as pelotenses neste Gauchão. Nos dois confrontos da fase classificatória, a Malgi havia vencido, tanto em Pelotas quanto fora de casa.

Desde que o Gauchão feminino foi criado pela Liga Gaúcha em 2019, a Celemaster venceu todas as edições, tornando-se hexacampeã. Nas últimas quatro temporadas, a Malgi ficou com o vice-campeonato.