Celemaster garante vaga nas semifinais da Taça Brasil Feminina de Futsal

Equipe gaúcha terminou com a primeira colocação do Grupo B. Mauricio Moreira / CBFS/Divulgação

A Celemaster está entre as quatro melhores equipes da Taça Brasil Feminina de futsal. O clube é o único representante do Rio Grande do Sul na Divisão Especial daquela que é uma das principais competições da modalidade no país.

A equipe de Uruguaiana terminou a primeira fase com a liderança do Grupo B. Na primeira rodada, o time empatou com a SERC (MS) em 2 a 2. Depois, venceu o Praia Clube (MG) por 4 a 1, e superou o COPAG Futsal (TO) por 5 a 1.

Neste ano, o torneio contou com 13 participantes e está sendo disputada em Cascavel, no Paraná.

Agora, a Celemaster volta a entrar em quadra nesta sexta-feira (3), às 15h30min. O adversário será o líder do Grupo C, posição que é ocupada hoje pelo Stein Cascavel, que tem seis pontos. Contudo, o Barateiro Futsal (SC) também possui a mesma quantidade de pontos. Nesta quinta-feira (2), os times se enfrentam pelo último jogo da primeira fase.

Final

A final da Taça Brasil Feminina será disputada neste sábado (4), às 10h. Caso a Celemaster seja campeã, além da taça, garante uma vaga na Supercopa do próximo ano, competição que dá uma vaga à Libertadores.

No ano passado, quando a competição tinha outro formato, as gaúchas também passaram pela fase de grupos, mas foram eliminadas nas quartas de final. Já em 2023 foram eliminadas nas semifinais pelo Leoas da Serra (SC) nas penalidades, quase chegando à decisão.

