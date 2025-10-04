Futsal

Derrota amarga
Notícia

Celemaster é eliminada na semifinal da Taça Brasil de futsal feminino

Equipe de Uruguaiana foi derrota pelo Barateiro (SC) por 5 a 2, em Cascavel (PR) e deu adeus ao sonho de título

Gustavo Manhago

Esporte

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS