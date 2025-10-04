Celemaster é eliminada na semifinal da Taça Brasil de futsal feminino

Acabou na semifinal, na noite desta sexta-feira (3), o sonho da Celemaster, de Uruguaiana, de chegar à final da Taça Brasil Divisão Especial 2025. O time gaúcho foi derrotado pelo Barateiro, de Brusque (SC), por 5 a 2, em Cascavel (PR).
O primeiro tempo foi de amplo domínio das catarinenses que abriram 3 a 0 com gols de Bella, Érica e Calou. De pênalti, a goleira venezuelana da Celemaster, Marinel, descontou. Só que teve tempo para Calou fazer o quarto.
Na etapa final, mais equilíbrio e um gol para cada lado. Vanessa fez o quinto do Barateiro e Gabriela descontou para as gaúchas, fechando o placar em 5 a 2.
Com o resultado, o Barateiro vai enfrentar o Taboão Magnus (SP) na decisão, neste sábado (4), às 10h, ao vivo na CBFS TV. Além da vaga na final, o clube está classificado para a Supercopa 2026. Já a Celemaster volta suas atenções para as finais do Gauchão, contra a Malgi, de Pelotas, nos dias 11 e 25 de outubro.