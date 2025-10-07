Partida do Magnus será transmitida nesta sexta-feira. Guilherme Mansuetto / Magnus,Divulgação

Às vésperas do começo dos playoffs da Liga Nacional de Futsal (LNF), foi confirmado que mais um canal irá transmitir os jogos da competição. Antes, apenas os canais Goat e LNF TV, no YouTube, além da Band Sports, na TV fechada, tinham os direitos. Agora, se junta ao grupo a Xsports, na TV aberta.

A informação foi divulgada nesta terça-feira (7) pela própria Liga, que confirmou a transmissão de uma partida por rodada pelo canal. Nas oitavas, o confronto entre Magnus e Santo André será transmitido tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta. As equipes se enfrentam nesta sexta-feira (10), a partir das 19h; e no dia 22/10, às 20h.

As finas da Liga também serão transmitida pela Xsports.

O canal foi lançado em agosto de 2025 com a proposta de promover programação esportiva de forma gratuita em sinal aberto digital, parabólica e também em operadoras de TV por assinatura. Nas últimas semanas, a Xsports também passou a ter programação no YouTube.

As oitavas de final da Liga Nacional de Futsal começam nesta sexta-feira (10), justamente com o duelo entre Santo André e Magnus. Já as partidas de volta têm início no dia 17 deste mês. Os três gaúchos que iniciaram a competição seguem na disputa.

Confira todos os jogos das oitavas de final da Liga Nacional de Futsal

Jogos de ida

10/10 (sexta-feira)

19h - Santo André x Magnus

20h30min - Marreco x Cascavel

11/10 (sábado)

19h - Pato Futsal x Campo Mourão

20h30min - Foz Cataratas x Praia Clube

12/10 (domingo)

11h - ACBF x Corinthians

14/10 (terça-feira)

20h - Umuarama x Atlântico

15/10 (quarta-feira)

20h - Vélez Camaquã x Joinville

16/10 (quinta-feira)

20h - Minas x Jaraguá

Jogos de volta

17/10 (sexta-feira)

19h - Praia Clube x Foz Cataratas

20h30min - Corinthians x ACBF

18/10 (sábado)

17h - Cascavel x Marreco

19/10 (domingo)

14h - Campo Mourão x Pato Futsal

20/10 (segunda-feira)

20h - Atlântico x Umuarama

22/10 (quarta-feira)

20h - Magnus x Santo André

23/10 (quinta-feira)

20h - Joinville x Vélez Camaquã

25/10 (sábado)