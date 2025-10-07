Às vésperas do começo dos playoffs da Liga Nacional de Futsal (LNF), foi confirmado que mais um canal irá transmitir os jogos da competição. Antes, apenas os canais Goat e LNF TV, no YouTube, além da Band Sports, na TV fechada, tinham os direitos. Agora, se junta ao grupo a Xsports, na TV aberta.
A informação foi divulgada nesta terça-feira (7) pela própria Liga, que confirmou a transmissão de uma partida por rodada pelo canal. Nas oitavas, o confronto entre Magnus e Santo André será transmitido tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta. As equipes se enfrentam nesta sexta-feira (10), a partir das 19h; e no dia 22/10, às 20h.
As finas da Liga também serão transmitida pela Xsports.
O canal foi lançado em agosto de 2025 com a proposta de promover programação esportiva de forma gratuita em sinal aberto digital, parabólica e também em operadoras de TV por assinatura. Nas últimas semanas, a Xsports também passou a ter programação no YouTube.
As oitavas de final da Liga Nacional de Futsal começam nesta sexta-feira (10), justamente com o duelo entre Santo André e Magnus. Já as partidas de volta têm início no dia 17 deste mês. Os três gaúchos que iniciaram a competição seguem na disputa.
Confira todos os jogos das oitavas de final da Liga Nacional de Futsal
Jogos de ida
10/10 (sexta-feira)
- 19h - Santo André x Magnus
- 20h30min - Marreco x Cascavel
11/10 (sábado)
- 19h - Pato Futsal x Campo Mourão
- 20h30min - Foz Cataratas x Praia Clube
12/10 (domingo)
- 11h - ACBF x Corinthians
14/10 (terça-feira)
- 20h - Umuarama x Atlântico
15/10 (quarta-feira)
- 20h - Vélez Camaquã x Joinville
16/10 (quinta-feira)
- 20h - Minas x Jaraguá
Jogos de volta
17/10 (sexta-feira)
- 19h - Praia Clube x Foz Cataratas
- 20h30min - Corinthians x ACBF
18/10 (sábado)
- 17h - Cascavel x Marreco
19/10 (domingo)
- 14h - Campo Mourão x Pato Futsal
20/10 (segunda-feira)
- 20h - Atlântico x Umuarama
22/10 (quarta-feira)
- 20h - Magnus x Santo André
23/10 (quinta-feira)
- 20h - Joinville x Vélez Camaquã
25/10 (sábado)
- 17h - Jaraguá x Minas