Brilharam nas quadras: confira os jogadores que foram destaque nas oitavas de final do Gauchão de Futsal

O Gauchão de Futsal conheceu os oito clubes classificados para quartas de final na terça-feira (28), foram 16 jogos, 86 gols e muita emoção no YouTube de GZH e na Rádio Gaúcha. Com o encerramento das oitavas de final, confira oito destaques das equipes que seguem na competição para ficar de olho na próxima fase.

Atlântico: João Vitor

João Vitor comemora gol marcado. Edson Castro / Atlântico / Divulgação

Marcou três gols no confronto contra o Guarani de Frederico Westphalen, e todos decisivos. Assinou o gol do 3 a 3 no jogo de ida, quando o Atlântico sofria na partida, e no confronto decisivo, marcou o 3 a 2, após sair perdendo por 2 a 0. Muita força na marcação e qualidade para finalizar.

ACBF: Barbosinha

Barbosinha marcou golaço no confronto de volta contra o Lagoa. Junior Cirino / Studio Jota / Divulgação

Pivô de muita qualidade, não somente para finalizar, mas para gerar jogo também. Fez um grande jogo de ida, marcando dois gols e sendo decisivo na construção do placar. No jogo da volta, com a vantagem já bem encaminhada, marcou um golaço de bicicleta do meio da quadra.

Passo Fundo: Elisandro Imperador

Elisandro Imperador é pivô do Passo Fundo Futsal. Passo Fundo / Divulgação

Fez um grande primeiro jogo, finalizando muito como um bom pivô de ofício, e gerando espaço para jogadas de ala. Marcou duas vezes e deu o tom da equipe na primeira partida. No jogo de volta teve menos minutos, pela sequência de jogos e os próximos compromissos do Passo Fundo.

Uruguaianense: Duh Moura

Duh Moura comemora o primeiro gol contra o Sercca. Fernanda Malfussi / AEU / Divulgação

Não fez um primeiro jogo inspirado, assim como toda a equipe da Uruguaianense. No jogo da volta foram três gols, sendo todos os que definiram o placar de 3 a 1 na prorrogação, e uma assistência. Forte marcação, leitura de espaço e muita qualidade técnica.

AGE: Gui Farinho

Gui Farinho é o destaque no ano da AGE. Amanda Machado / AGE / Divulgação

Fez um bom primeiro jogo, mesmo com derrota da AGE. Na partida decisiva, pavimentou o caminho da equipe de Guaporé com os dois primeiros gols no tempo regulamentar, muita imposição física e qualidade na finalização. Vale também o asterisco de ter o gol mais bonito do gauchão até aqui, uma linda bicicleta contra a ACBF em Carlos Barbosa.

AMF: Caio Carioca

Caio Carioca marcou dois gols no jogo de volta contra o Entre-Ijuís. Thais Andressa / AMF / Divulgação

Fez um bom jogo, assim como todo o time da AMF na ida, o resultado acabou sendo injusto. No jogo da volta a AMF mostrou força com dois gols e uma assistência de Caio Carioca. Habilidade, liderança e leitura de espaço.

AAGF: Ferrugem

Pivô já passou por grandes equipes do Brasil, incluindo o Corinthians. AAGF / AAGF / Divulgação

Pivô de muita qualidade, tanto baixando na quadra para jogar, como fez no jogo de ida, dando duas assistências, quanto de costas para a marcação como fez no jogo de volta, anotando dois gols. Jogador completo que, por muitas vezes, dá o ritmo deste time de Agudo.

Santa Rosa: Caio

