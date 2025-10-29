Brilharam nas quadras: confira os jogadores que foram destaque nas oitavas de final do Gauchão de Futsal

O Gauchão de Futsal conheceu os oito clubes classificados para quartas de final na terça-feira (28), foram 16 jogos, 86 gols e muita emoção no YouTube de GZH e na Rádio Gaúcha. Com o encerramento das oitavas de final, confira oito destaques das equipes que seguem na competição para ficar de olho na próxima fase.
Atlântico: João Vitor
Marcou três gols no confronto contra o Guarani de Frederico Westphalen, e todos decisivos. Assinou o gol do 3 a 3 no jogo de ida, quando o Atlântico sofria na partida, e no confronto decisivo, marcou o 3 a 2, após sair perdendo por 2 a 0. Muita força na marcação e qualidade para finalizar.
ACBF: Barbosinha
Pivô de muita qualidade, não somente para finalizar, mas para gerar jogo também. Fez um grande jogo de ida, marcando dois gols e sendo decisivo na construção do placar. No jogo da volta, com a vantagem já bem encaminhada, marcou um golaço de bicicleta do meio da quadra.
Passo Fundo: Elisandro Imperador
Fez um grande primeiro jogo, finalizando muito como um bom pivô de ofício, e gerando espaço para jogadas de ala. Marcou duas vezes e deu o tom da equipe na primeira partida. No jogo de volta teve menos minutos, pela sequência de jogos e os próximos compromissos do Passo Fundo.
Uruguaianense: Duh Moura
Não fez um primeiro jogo inspirado, assim como toda a equipe da Uruguaianense. No jogo da volta foram três gols, sendo todos os que definiram o placar de 3 a 1 na prorrogação, e uma assistência. Forte marcação, leitura de espaço e muita qualidade técnica.
AGE: Gui Farinho
Fez um bom primeiro jogo, mesmo com derrota da AGE. Na partida decisiva, pavimentou o caminho da equipe de Guaporé com os dois primeiros gols no tempo regulamentar, muita imposição física e qualidade na finalização. Vale também o asterisco de ter o gol mais bonito do gauchão até aqui, uma linda bicicleta contra a ACBF em Carlos Barbosa.
AMF: Caio Carioca
Fez um bom jogo, assim como todo o time da AMF na ida, o resultado acabou sendo injusto. No jogo da volta a AMF mostrou força com dois gols e uma assistência de Caio Carioca. Habilidade, liderança e leitura de espaço.
AAGF: Ferrugem
Pivô de muita qualidade, tanto baixando na quadra para jogar, como fez no jogo de ida, dando duas assistências, quanto de costas para a marcação como fez no jogo de volta, anotando dois gols. Jogador completo que, por muitas vezes, dá o ritmo deste time de Agudo.
Santa Rosa: Caio
Fez um bom jogo de ida, deu o passe para o lindo gol de Vincenzo e com a braçadeira fez valer da sua liderança, principalmente na fase defensiva salvando um gol em cima da linha. No jogo da volta, além de marcar o terceiro gol, participou da jogada ensaiada do primeiro e mais uma vez foi muito importante na quadra de defesa.