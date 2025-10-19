Brasil voltar a vencer o Japão em amistoso de futsal

Terminou com 100% de aproveitamento a passagem da Seleção Brasileira de futsal masculino pelo Japão nesta data-Fifa.
Na madrugada deste domingo (19), o time do Brasil voltou a vencer os japoneses, agora por 3 a 2. Na sexta-feira (17), a vitória havia sido por 4 a 0. Ambos os jogos foram disputados em Shizuoka, na Kitasato Arena Fuji.
No primeiro tempo deste domingo, o Brasil abriu 3 a 1, com gols de João Vítor, o Neguinho, Pito e Cléber. Hiroki descontou para os donos da casa.
Na etapa final, o Japão chegou a encostar no placar, com gol de Yamanaka. Mas a Seleção Brasileira soube resistir a pressão e venceu por 3 a 2.
Com esta vitória, a equipe treinada por Marquinhos Xavier chegou a 24 partidas sem derrota. São 18 meses sem perder, desde um amistoso com a França, na Lituânia, em abril de 2024.