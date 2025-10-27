Brasil volta a enfrentar a Nova Zelândia em amistoso preparatório para Copa do Mundo de Futsal Feminino

No sábado (25), também em Lages (SC), o Brasil venceu sem maiores problemas, por 9 a 0. Destaque para as três gaúchas que integram a Seleção. As alas Tampa e Diana, e a pivô Luciléia, marcaram cinco dos nove gols da equipe. Tampa fez dois, Lucileia também marcou duas vezes e Diana fez outro. A goleada foi completada com dois gols de Ana Luiza, um de Amandinha e um de Camila.



SporTV e Nsports anunciam a transmissão da partida desta segunda-feira (27), às 20h30min. A Nova Zelândia está no Grupo "C" da Copa e estreia no dia 23 de novembro contra o Japão. Portugal e Tanzânia também integram a chave. A Seleção Brasileira está no Grupo "D" e também estreia no dia 23 de novembro, contra o Irã. Panamá e Itália também serão adversárias do Brasil na fase inicial.