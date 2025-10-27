Futsal

Rumo às Filipinas
Notícia

Brasil volta a enfrentar a Nova Zelândia em amistoso preparatório para Copa do Mundo de Futsal Feminino

Seleção fez 9 a 0 no primeiro encontro entre os times, no sábado (25), em Lages (SC)

Gustavo Manhago

