Brasil vence a Nova Zelândia por 10 gols de diferença em amistoso antes da Copa do Mundo Feminina de Futsal

Gaúcha Tampa fez dois gols na goleada da seleção brasileira. Fom Conradi / CBF/Divulgação

A seleção brasileira feminina de futsal voltou a golear a Nova Zelândia em amistoso preparatório para a Copa do Mundo da modalidade. Após vencer por 9 a 0, no sábado (25), a equipe treinada por Wilson Sabóia aplicou 10 a 0, nesta segunda-feira (27). Ambos os jogos ocorreram em Lages (SC).

No primeiro tempo, o Brasil abriu 4 a 0 no placar, com gols de Ana Luiza, Emilly, Luana e Tampa. Na segunda etapa, Emilly e Tampa voltaram a marcar. Amandinha, Simone, Vanin e Luciléia também balançaram as redes.

A seleção brasileira encerra a passagem por Santa Catarina nos próximos dias. A partir de domingo (2), chega no Rio de Janeiro, onde ficará até o dia 7 na Granja Comary, em Teresópolis. Depois, a delegação embarca para a Tailândia, local de encerramento da preparação.

O Brasil chegará a Pasig, sede da Copa, na região metropolitana de Manila, nas Filipinas, dois dias antes do Mundial. A estreia está marcada para o dia 23 de novembro, às 8h30min (de Brasília), contra o Irã. Depois, o Brasil encara a Itália, no dia 26, e o Panamá, fechando a fase de grupos, no dia 29.

Vale destacar que esta será a primeira edição da competição. Os jogos serão disputados entre 21 de novembro e 7 de dezembro, nas Filipinas. Líder do ranking da Fifa, o Brasil é o favorito ao título.