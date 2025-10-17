Brasil goleia Japão em amistoso de futsal

Diferentemente da Seleção Brasileira de futebol de campo, que na última terça-feira (14), perdeu para a Seleção Japonesa pela primeira vez na história, em quase 40 anos de confrontos, o time de futsal se impôs contra os adversários e goleou por 4 a 0.
A partida foi nesta sexta-feira (17), em Shizuoka. Rafa Santos, Pito, João Vítor e Ishida, contra, marcaram os gols do Brasil. Foi o primeiro de dois amistosos previstos entre as duas seleções. O próximo duelo será na madrugada de domingo (19), às 2h, pelo horário de Brasília, novamente em Shizuoka.
Invencibilidade
Em 2025, esta foi a nona partida da Seleção Brasileira e a nona vitória. Recentemente, em setembro, o time treinado por Marquinhos Xavier venceu a Copa das Nações, em Brasília. E em março, foi campeão da Copa Intercontinental, em Curitiba.
2025
Amistoso
- 17/10 - 4x0 Japão
Copa das Nações
- 21/9 - Brasil 2x1 Polônia
- 20/9 - Brasil 5x0 Paraguai
- 18/9 - Brasil 3x1 Guatemala
- 17/9 - Brasil 3x1 Polônia
Copa Intercontinental
- 9/3 - Brasil 3x0 Irã
- 7/3 - Brasil 4x1 Afeganistão
- 6/3 - Brasil 5x2 Irã
- 5/3 - Brasil13x0 Groenlândia
A última derrota da Seleção Brasileira foi em abril de 2024. No Torneio Quatro Nações da Lituânia, em Jonava, o time perdeu para a França por 3 a 2. De lá para cá, são 23 partidas com 22 vitórias e um empate, incluindo o Hexa Mundial no Uzbequistão.