Brasil goleia Japão em amistoso de futsal

João Vítor, Rafa Santos, Pito, Marcel e Willian comemoram gol do Brasil no Japão. Jô Marcone / CBF / Divulgação

Diferentemente da Seleção Brasileira de futebol de campo, que na última terça-feira (14), perdeu para a Seleção Japonesa pela primeira vez na história, em quase 40 anos de confrontos, o time de futsal se impôs contra os adversários e goleou por 4 a 0.

A partida foi nesta sexta-feira (17), em Shizuoka. Rafa Santos, Pito, João Vítor e Ishida, contra, marcaram os gols do Brasil. Foi o primeiro de dois amistosos previstos entre as duas seleções. O próximo duelo será na madrugada de domingo (19), às 2h, pelo horário de Brasília, novamente em Shizuoka.

Invencibilidade

Em 2025, esta foi a nona partida da Seleção Brasileira e a nona vitória. Recentemente, em setembro, o time treinado por Marquinhos Xavier venceu a Copa das Nações, em Brasília. E em março, foi campeão da Copa Intercontinental, em Curitiba.

2025

Amistoso

17/10 - 4x0 Japão

Copa das Nações

21/9 - Brasil 2x1 Polônia

20/9 - Brasil 5x0 Paraguai

18/9 - Brasil 3x1 Guatemala

17/9 - Brasil 3x1 Polônia

Copa Intercontinental

9/3 - Brasil 3x0 Irã

7/3 - Brasil 4x1 Afeganistão

6/3 - Brasil 5x2 Irã

5/3 - Brasil13x0 Groenlândia