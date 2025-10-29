Bicicleta do meio da quadra: confira o golaço da ACBF pelo Gauchão de Futsal; veja vídeo

Barbosinha é o artilheiro da ACBF na temporada. Junior Cirino / Studio Jota / Divulgação

Um dos grandes gols do Gauchão de Futsal foi marcado nesta terça-feira (28). A ACBF venceu o Lagoa Futsal, em Lagoa Vermelha, por 5 a 1, e garantiu vaga nas quartas de final sem dificuldades, já que havia vencido o jogo de ida por 4 a 1.

O golaço em questão foi marcado nos últimos minutos do confronto. Quando o placar já estava 4 a 1 para os visitantes, o Lagoa tentou, por meio do goleiro-linha, povoar a quadra de ataque. Em uma dessas jogadas, Angelo espalmou, e a bola foi lentamente para perto do meio da quadra.

Um pouco antes, o pivô Barbosinha, destaque da ACBF na temporada, virou uma bicicleta e acertou o alvo em cheio. Dois jogadores do Lagoa correram em direção ao gol, mas não conseguiram evitar aquele que é um dos gols mais bonitos da competição.

Confira o gol:

Barbosinha é o artilheiro da equipe da Serra Gaúcha nesta temporada. Com o gol diante do Lagoa, ele chegou a 37 bolas na rede em 2025, em 50 jogos.